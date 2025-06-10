Понад 1000 матчів у НХЛ: зірковий американський нападник завершив кар'єру
Американський хокеїст Ті Джей Оші оголосив про завершення кар'єри. У грудні минулого року йому виповнилося 38 років. Cезон-2024/25 хокеїст пропустив.
Про своє рішення гравець повідомив на спеціальній зустрічі з фанатами.
Хокеїст був обраний на драфті НХЛ-2005 під №25. З 2008 до 2015 року виступав за Сент-Луїс, а потім приєднався до Вашингтон Кепіталз.
Загалом у Національній хокейній лізі провів 1010 поєдинків, закинув 302 шайби і віддав 393 результативні передачі.
У складі Вашингтона виграв Кубок Стенлі в сезоні-2017/18. У чемпіонському плейоф Ті Джей провів 24 гри та набрав 21 бал (8 + 13).
У сезоні 2019/20 був обраний на Матч зірок НХЛ. З 2008 до 2016 року виступав за збірну США. У 2013 році Оші допоміг "зірково-смугастим" виграти бронзові медалі чемпіонату світу.
Нагадаємо, Флорида завдяки дублю Бреда Маршанда зрівняла рахунок у фінальній серії Кубку Стенлі-2025.