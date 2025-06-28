MVP Кубку Стенлі отримав 8-річний контракт на солідну суму

Переможець Кубку Стенлі Флорида домовилася про продовження співпраці з форвардом Семом Беннеттом. Гравець підписав 8-річну угоду на 64 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Пантерз.

Він став лідером команди у плейоф. За свою гру Сем отримав нагороду Конн Смайт Трофі, яким нагороджують найціннішого хокеїста за підсумками постсезону.

"Сем – особливий гравець, який отримав унікальне поєднання майстерності та фізичних даних у своїй грі, став одним із найяскравіших виконавців у плейоф. Він зіграв важливу роль у наших двох Кубках Стенлі. Ми задоволені від того, що він продовжує свою кар'єру в Пантерз", – зазначив генменеджер клубу Білл Зіто.

У сезоні-2024/25 Беннетт зіграв у 76 матчах регулярного чемпіона НХЛ і набрав 51 (25+26) очко. У плей-офф на його рахунок 22 (15+7) очки в 23 гравцях.

29-річний хокеїст був обраний на драфті-2014 командою Калгарі. До Флориди приєднався на початку 2021 року.

Нагадаємо, воротар збірної України Олександр Левшин отримав запрошення від Ванкувера до табору розвитку.