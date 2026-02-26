Наставник Анагайма став другим тренером в історії, який здобув 1000 перемог у НХЛ
Джоель Кенневілль
Анахайм
Перемога Анагайма над Едмонтоном стала для наставника "Дакс" Джоеля Кенневілля 1000-ю в кар'єрі в НХЛ.
Про це повідомляє пресслужба американського клубу.
Він став лише другим наставником в історії, кому підкорилася ця позначка в найсильнішій лізі світу. Для її досягнення він провів 1825 матчів.
Рекордсменом НХЛ залишається Скотті Боумен із 1244 звитягами. Трійку замикає Пол Моріс, який очолює Флориду, у нього 945 перемог в активі.
Що цікаво, Кенневіль тільки починав свою тренерську кар'єру, коли Боумен здобув свій 1000-й тріумф. Це сталось у 1997 році.
Досвідчений фахівець раніше також працював у Сент-Луїсі, Колорадо, Чикаго й у Флориді. Наразі його підопічні посідають п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції.