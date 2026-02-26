Наставник Анагайма став другим тренером в історії, який здобув 1000 перемог у НХЛ

Перемога Анагайма над Едмонтоном стала для наставника "Дакс" Джоеля Кенневілля 1000-ю в кар'єрі в НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Він став лише другим наставником в історії, кому підкорилася ця позначка в найсильнішій лізі світу. Для її досягнення він провів 1825 матчів.

What a moment as our Ducks head to Coach Q on the bench, who is joined by his family to celebrate his 1,000th NHL victory. pic.twitter.com/kVa7ETxKw8 — Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) February 26, 2026

Рекордсменом НХЛ залишається Скотті Боумен із 1244 звитягами. Трійку замикає Пол Моріс, який очолює Флориду, у нього 945 перемог в активі.

Що цікаво, Кенневіль тільки починав свою тренерську кар'єру, коли Боумен здобув свій 1000-й тріумф. Це сталось у 1997 році.

Досвідчений фахівець раніше також працював у Сент-Луїсі, Колорадо, Чикаго й у Флориді. Наразі його підопічні посідають п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції.