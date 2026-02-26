Українська правда
Наставник Анагайма став другим тренером в історії, який здобув 1000 перемог у НХЛ

Денис Іваненко — 26 лютого 2026, 14:05
Джоель Кенневілль
Анахайм

Перемога Анагайма над Едмонтоном стала для наставника "Дакс" Джоеля Кенневілля 1000-ю в кар'єрі в НХЛ.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Він став лише другим наставником в історії, кому підкорилася ця позначка в найсильнішій лізі світу. Для її досягнення він провів 1825 матчів.

Рекордсменом НХЛ залишається Скотті Боумен із 1244 звитягами. Трійку замикає Пол Моріс, який очолює Флориду, у нього 945 перемог в активі.

Що цікаво, Кенневіль тільки починав свою тренерську кар'єру, коли Боумен здобув свій 1000-й тріумф. Це сталось у 1997 році. 

Досвідчений фахівець раніше також працював у Сент-Луїсі, Колорадо, Чикаго й у Флориді. Наразі його підопічні посідають п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції.

