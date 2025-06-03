Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Капітан Флориди отримав престижну нагороду

Руслан Травкін — 3 червня 2025, 08:34
Капітан Флориди отримав престижну нагороду
Олександр Барков
НХЛ

Капітан Флориди фін Олександр Барков отримав нагороду Селке Трофі за підсумками сезону-2024/25 у НХЛ.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Трофей вручається "форварду, який найкраще проявляє себе в оборонних аспектах гри". Переможця визначає комісія з елітних хокейних журналістів.

29-річний Барков утретє виграв цю нагороду. Раніше йому це вдавалося в 2021 та 2024 роках.

Рекордсменом є Патріс Бержерон, який отримував Селке Трофі шість разів. 

Олександр – син радянського хокеїста Олександра Баркова. Він народився у Фінляндії і ще з юних років почав грати за збірні різних вікових категорій цієї країни. У НХЛ дебютував у сезоні-2013/14. Всю кар'єру виступає за Флориду.

Нагадаємо, Пантерз третій рік поспіль вийшли до фіналу Кубку Стенлі.

Олег Барков НХЛ Флорида Пантерз

Олег Барков

Матч Карпати - Маріуполь може не відбутися

Останні новини