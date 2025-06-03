Капітан Флориди отримав престижну нагороду

Капітан Флориди фін Олександр Барков отримав нагороду Селке Трофі за підсумками сезону-2024/25 у НХЛ.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Трофей вручається "форварду, який найкраще проявляє себе в оборонних аспектах гри". Переможця визначає комісія з елітних хокейних журналістів.

29-річний Барков утретє виграв цю нагороду. Раніше йому це вдавалося в 2021 та 2024 роках.

Рекордсменом є Патріс Бержерон, який отримував Селке Трофі шість разів.

THAT'S THREE 🤩 #NHLAwards



Aleksander Barkov has joined an impressive list of players who have won the Frank J. Selke Trophy 3+ times in their career! pic.twitter.com/By1rWIkq7F — NHL (@NHL) June 2, 2025

Олександр – син радянського хокеїста Олександра Баркова. Він народився у Фінляндії і ще з юних років почав грати за збірні різних вікових категорій цієї країни. У НХЛ дебютував у сезоні-2013/14. Всю кар'єру виступає за Флориду.

Нагадаємо, Пантерз третій рік поспіль вийшли до фіналу Кубку Стенлі.