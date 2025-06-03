Капітан Флориди отримав престижну нагороду
Олександр Барков
НХЛ
Капітан Флориди фін Олександр Барков отримав нагороду Селке Трофі за підсумками сезону-2024/25 у НХЛ.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Трофей вручається "форварду, який найкраще проявляє себе в оборонних аспектах гри". Переможця визначає комісія з елітних хокейних журналістів.
29-річний Барков утретє виграв цю нагороду. Раніше йому це вдавалося в 2021 та 2024 роках.
Рекордсменом є Патріс Бержерон, який отримував Селке Трофі шість разів.
Олександр – син радянського хокеїста Олександра Баркова. Він народився у Фінляндії і ще з юних років почав грати за збірні різних вікових категорій цієї країни. У НХЛ дебютував у сезоні-2013/14. Всю кар'єру виступає за Флориду.
Нагадаємо, Пантерз третій рік поспіль вийшли до фіналу Кубку Стенлі.