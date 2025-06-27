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Команда НХЛ запросила воротаря збірної України до табору розвитку

Володимир Максименко — 27 червня 2025, 10:32
Команда НХЛ запросила воротаря збірної України до табору розвитку
Олександр Левшин
IIHF

Воротар збірної України Олександр Левшин отримав запрошення від Ванкувера до табору розвитку.

Про це повідомив журналіст Марк Діввер.

Минулий сезон 18-річний хокеїст провів у складі Торонто Петріотс, який виступає у Юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL).

У складі колективу Левшин продемонстрував показник у 93,5% відбитих кидків у бій воріт. Наступного сезону Олександр гратиме за Університет Кларксона у межах NCAA.

Нагадаємо, сезон-2024/25 Ванкурве завершив на 10 місці у турнірній таблиці Західної конференції, не пробившись до плейоф НХЛ.

За збірну України голкіпер дебютував у матчі третього туру чемпіонату світу, в якому "жовто-сині" зазнали прикрої поразки від Великої Британії.

Сам хокеїст залишився задоволений своїм виступом, який допоміг Україні перевести гру у буліти.

Раніше повідомлялось, що гравець юнацької збірної України з баскетболу отримав запрошення в команду NCAA.

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