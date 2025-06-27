Команда НХЛ запросила воротаря збірної України до табору розвитку
Воротар збірної України Олександр Левшин отримав запрошення від Ванкувера до табору розвитку.
Про це повідомив журналіст Марк Діввер.
Минулий сезон 18-річний хокеїст провів у складі Торонто Петріотс, який виступає у Юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL).
У складі колективу Левшин продемонстрував показник у 93,5% відбитих кидків у бій воріт. Наступного сезону Олександр гратиме за Університет Кларксона у межах NCAA.
Нагадаємо, сезон-2024/25 Ванкурве завершив на 10 місці у турнірній таблиці Західної конференції, не пробившись до плейоф НХЛ.
За збірну України голкіпер дебютував у матчі третього туру чемпіонату світу, в якому "жовто-сині" зазнали прикрої поразки від Великої Британії.
Сам хокеїст залишився задоволений своїм виступом, який допоміг Україні перевести гру у буліти.
Раніше повідомлялось, що гравець юнацької збірної України з баскетболу отримав запрошення в команду NCAA.