Інгрем з Аризони виграв індивідуальний приз НХЛ за вірність хокею

Воротар Аризони Койотс (клуб переїхав до штату Юта) Коннор Інгрем виграв "Білл Мастертон Трофі" за вірність хокею.

Цей приз вручається гравцеві НХЛ, який демонструє наполегливість, спортивну майстерність і відданість хокею. Переможця обирали члени Асоціації професійних хокеїстів.

Connor Ingram is the winner of the Bill Masterton Memorial Trophy! 🏆 #NHLAwards



The Bill Masterton Memorial Trophy is given to the player who best exemplifies the qualities of perseverance, sportsmanship, and dedication to hockey. pic.twitter.com/fyYIHZPTyD — NHL (@NHL) May 15, 2024

27-річний Інгрем раніше розглядав можливість завершити кар'єру через психічний розлад і депресію. У 2021 році він приєднався до Програми допомоги гравцям НХЛ/НХЛПА і заявив, що це допомогло змінити не лише його кар’єру, але й життя.

Іншими номінантами були захисник Калгарі Флеймз Олівер Кайлінгтон і воротар Кароліни Харрікейнз Фредерік Андерсен.

Нагадаємо, капітан Рейнджерс Джейкоб Труба отримав приз НХЛ за лідерство імені Марка Мессьє.

Напередодні Колорадо Евеланш із дублем канадського захисника українського походження Кейла Макара переміг Даллас та скоротив відставання в серії другого раунду плей-оф.