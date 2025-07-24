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Команда AHL підписала новий контракт з українським захисником

Володимир Максименко — 24 липня 2025, 11:03
Артур Чолан
Сільвер Найтс

Захисник збірної України Артур Чолач підписав новий контракт з Сільвер Найтс.

Про це команда АХЛ оголосила на своєму сайті.

Угоду розраховано на один рік – це буде другий сезон уродженця Львова за Сільвер Найтс. Минулої кампанії хокеїст зіграв за команду п'ять матчів, у яких зібрав чотири штрафні хвилини.

Чолач виступав за Тахо Найт Монстерс на правах співпраці команд протягом року та з'явився на льоді у 54 поєдинках – сім шайб, 23 очки та 16 штрафних хвилин.

22-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.

В Україні хокеїст виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.

Раніше стало відомо, що двоє кандидатів до збірної України змінили свої закордонні клуби.

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