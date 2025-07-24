Команда AHL підписала новий контракт з українським захисником
Захисник збірної України Артур Чолач підписав новий контракт з Сільвер Найтс.
Про це команда АХЛ оголосила на своєму сайті.
Угоду розраховано на один рік – це буде другий сезон уродженця Львова за Сільвер Найтс. Минулої кампанії хокеїст зіграв за команду п'ять матчів, у яких зібрав чотири штрафні хвилини.
Чолач виступав за Тахо Найт Монстерс на правах співпраці команд протягом року та з'явився на льоді у 54 поєдинках – сім шайб, 23 очки та 16 штрафних хвилин.
22-річний Чолач був обраний на драфті НХЛ-2021 під №190 командою Вегас Голден Найтс. Він став першим українцем з 2007 року, якого було обрано на драфті.
В Україні хокеїст виступав за Білий Барс та Сокіл. Артур грав за збірну України у кваліфікації на Олімпіаду-2026, але за 3 гри захисник очок не набрав.
Раніше стало відомо, що двоє кандидатів до збірної України змінили свої закордонні клуби.