Провал Кросбі та Флері. Огляд сенсаційної поразки Канади від Данії в 1/4 фіналу чемпіонату світу

Справжньою сенсацією завершилося протистояння збірних Данії та Канади в межах 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею.

Збірна Данії обіграла суперника з рахунком 2:1.

Огляд матчу:

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

1/4 фіналу, 22 травня

Канада – Данія 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Однозначним фаворитом протистояння були саме "Кленові листки". Канадці в групі А, де суперниками були шведи й фіни, набрали 19 очок із 21, що дозволило виграти групу.

Данія, навпаки, забезпечила собі вихід у плейоф в останньому турі, здолавши в серії булітів німців.

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Перші два періоди глядачі й телеглядачі закинутих шайб не побачили, але перевага представників Північної Америки була відчутною – 30:11 за кидками.

На 45-й хвилині гри канадці таки відкрили рахунок, після чого дали відчути гру й опонентам. І дарма...

За 2 хвилини і 17 секунд до закінчення поєдинку Ніколай Елерс відновив паритет. За 49 секунд до кінця Нік Олесен довів трибуни "Юске Банк Боксен" у данському місті Гернінг до справжньої ейфорії.

Канада зняла голкіпера, але такий нокдаун дав про себе знати. Не було створено наднебезпечного моменту.

Збірна Данії вперше в своїй історії стала півфіналістом чемпіонату світу. Найкращий результат цієї команди – восьме місце на ЧС-2010 і ЧС-2016

Минулого року збірна Канади посіла четверте місце. Востаннє ця збірна вибувала на такій стадії ще в 2014 році, після чого чотири рази ставала тріумфатором і ще тричі грала у фіналі.

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Зазначимо, що Сідні Кросбі вперше за 10 років зіграв за збірну Канади на чемпіонаті світу. Легендарний воротар Марк-Андре Флері на цьому турнірі взагалі дебютував за національну збірну. Декілька тижнів тому Флері завершив кар’єру в НХЛ, проте вирішив трохи відкласти своє остаточне прощання з хокеєм заради участі у світовій першості.