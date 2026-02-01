Збірна Швеції з хокею додала двох гравців до заявки на ОІ-2026

Збірна Швеції додала двох гравців з НХЛ до заявки на Олімпійські ігри 2026 року.

Про це повідомили у IIHF.

Так, участь у змаганні також візьмуть захисник Анахайма Хампус Ліндхольм та форвард Міннесоти Маркус Юханссон. Зауважимо, що до цього заявка шведів складалась з 25 хокеїстів – усі вони також грають в НХЛ.

На Ігра-2026 "Тре Крунур" виступатимуть у групі B. Там суперниками шведів будуть збірні Італії, Фінляндії та Словаччини. Перший матч – 11 лютого проти господарів Олімпіади.

Раніше свої заявки на Олімпійські ігри у Мілані та Кортіні оголосили збірні Данії та Латвії.