Едмонтон продовжив контракт із Макдевідом

Зірковий 28-річний форвард Коннор Макдевід продовжив контракт із Едмонтон Ойлерз ще на два роки.

Про це повідомляє пресслужба канадського клубу.

Капітан Едмонтона міг стати вільним агентом влітку 2026 року, проте вирішив продовжити угоду зі своєю командою ще на два сезони – до літа 2028 року. За цих два роки Макдевід сумарно заробить 25 мільйонів доларів.

Макдевід виступає за Едмонтон з моменту дебюту в НХЛ у 2015 році. За цей час форвард набрав 1082 очка (361+721) у 712 матчах регулярного чемпіонату та ще 150 (44+106) очок у 98 матчах плейоф. В останні два сезони команда добиралася до фіналу Кубку Стенлі, проте двічі програвала Флориді.

Умовою, яку Макдевід висував Едмонтону для продовження контракту, було підсилення команди задля завоювання Кубку Стенлі.

Нагадаємо, новий сезон НХЛ стартує вже в ніч з 7 на 8 жовтня.