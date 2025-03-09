Зламався від ментальних проблем: клуб НХЛ відсторонив одного з найкращих голкіперів минулого сезону
Клуб Національної хокейної ліги Юта відсторонила на певний час голкіпера Коннора Інгрема, оскільки той пройде програму допомоги гравцям ліги.
Про це повідомляє сайт НХЛ.
27-річний хокеїст пропустить невизначений термін.
Це вже вдруге за кар'єру Коннор вимушений скористатися цією допомогою. Вперше це було кілька років тому. Воротар часто тривожився і почав зловживати алкоголь. Фахівці діагностували у нього обсесивно-компульсивний розлад (ОКР).
Він зумів повернутися. Минулого року він грав за Арізону. У 50 матчах йому вдалося 6 разів оформити шатаут, а також відбивати 90,7% кидків.
Кілька місяців тому через рак грудей померла мама голкіпера. Це знову дуже сильно вплинуло Інгрема в психологічному плані.
Нагадаємо, чинний володар Кубку Стенлі в результаті обміну посилив склад легендою Бостона.