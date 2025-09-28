Тричі вигравав Кубок Стенлі, у 40 років дебютував за збірну Канади: легенда НХЛ завершив кар'єру

Триразовий володар Кубку Стенлі воротар Марк-Андре Флері завершив ігрову кар'єру.

Про це повідомила пресслужба Піттсбург Пінгвінз.

Про рішення піти з хокею 40-річний Марк-Андре оголосив у кінці сезону-2025/26. Кілька тижнів тому він підписав пробний контракт із Піттсбургом, щоб завершити кар'єру після гри за рідний клуб.

Саме "пінгвіни" обрали канадця на драфті-2003 під №1. Він став всього третім голкіпером в історії, якого обирали під першим номером на драфті, після Мішеля Плассе (1968) та Ріка Діп'єтро (2000).

Флері грав за Піттсбург до 2017-го. У складі команди тричі виграв Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017). Після цього виступав за Вегас, Чикаго та Міннесоту.

Загалом у Національній хокейній лізі провів 1051 матч. Йому вдалося оформити 76 шатаутів. Він ділить 8-10 місце за цим показником з Едом Белфором та Тоні Еспозіто. Лідером є Мартін Бродер – 125.

Серед індивідуальних досягнень Флері варто виділити Везіна Трофі-2021, а також 5 викликів на Матч зірок.

Голкіпер став Олімпійським чемпіоном Ванкувера-2010, але на лід так і не виходив. Його дебют за збірну в офіційній грі відбувся на ЧС-2025.