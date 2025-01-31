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Збірна Данії розгромила Португалію на шляху у фінал ЧС-2025

Олександр Булава — 31 січня 2025, 23:14
Збірна Данії розгромила Португалію на шляху у фінал ЧС-2025
ihf.info

Збірна Данії з гандболу обіграла Португалію у межах другого півфінального матчу чемпіонату світу-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 40:27.

У фіналі суперником данців стане збірна Хорватії. Водночас португальці зіграють з французами матч за третє місце.

Чемпіона світу з гандболу
1/2 фіналу, 31 січня

Данія – Хорватія 40:27 (20:16)

Зазначимо, що Данія може вчетверте поспіль виграти чемпіонат світу, хоча титул у 2019 році став для них першим в історії.

Поєдинок за золото, а також за третє місце запланований на 2 лютого.

Збірна Данії з гандболу Чемпіонат світу з гандболу-2025

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