Збірна Данії розгромила Португалію на шляху у фінал ЧС-2025

Збірна Данії з гандболу обіграла Португалію у межах другого півфінального матчу чемпіонату світу-2025.

Поєдинок завершився з рахунком 40:27.

У фіналі суперником данців стане збірна Хорватії. Водночас португальці зіграють з французами матч за третє місце.

Denmark cruise to the #CRODENNOR2025 final 🔥 The only team in history to qualify for the fourth time in a row, the only team to score 40 goals in a semi-final — 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐓𝐄𝐀𝐌 🙌#inspiredbyhandball #CRODENNOR2025 pic.twitter.com/hesJlCkaqa — International Handball Federation (@ihfhandball) January 31, 2025

Чемпіона світу з гандболу

1/2 фіналу, 31 січня

Данія – Хорватія 40:27 (20:16)

Зазначимо, що Данія може вчетверте поспіль виграти чемпіонат світу, хоча титул у 2019 році став для них першим в історії.

Поєдинок за золото, а також за третє місце запланований на 2 лютого.