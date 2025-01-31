Збірна Данії розгромила Португалію на шляху у фінал ЧС-2025
ihf.info
Збірна Данії з гандболу обіграла Португалію у межах другого півфінального матчу чемпіонату світу-2025.
Поєдинок завершився з рахунком 40:27.
У фіналі суперником данців стане збірна Хорватії. Водночас португальці зіграють з французами матч за третє місце.
Чемпіона світу з гандболу
1/2 фіналу, 31 січня
Данія – Хорватія 40:27 (20:16)
Зазначимо, що Данія може вчетверте поспіль виграти чемпіонат світу, хоча титул у 2019 році став для них першим в історії.
Поєдинок за золото, а також за третє місце запланований на 2 лютого.