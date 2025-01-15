Данія розгромила Алжир, Франція обіграла Катар на старті чемпіонату світу

Сьогодні, 14 січня, відбулися чотири стартові матчі першого туру попереднього групового етапу чемпіонату світу з гандболу 2025 року.

Чинний Олімпійський чемпіон та чемпіон світу збірна Данії здобула впевнену перемогу над Алжиром, а срібний призер попереднього розіграшу ЧС Франція виявилася сильнішою за Катар.

Також свої перемоги здобули національні збірні Італії та Австрії, які переграли Туніс та Кувейт відповідно.

Чемпіонат світу з гандболу-2025

Попередній раунд, 1 тур

Група B, 14 січня

Італія – Туніс 32:25 (17:11, 15:14)

Данія – Алжир 47:22 (20:11, 27:11)

Група C

Франція – Катар 37:19 (18:10, 19:9)

Австрія – Кувейт 37:26 (18:16, 19:10)

Раніше стало відомо, що зірка збірної Норвегії Александер Блонц вибув до кінця сезону через тромб у головному мозку, який діагностували лікарі.

Нагадаємо, що чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.

У плейоф виходять вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагаються за титул чемпіона світу.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.