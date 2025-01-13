Реванш від Франції або продовження успіху Данії: прев'ю чемпіонату світу-2025

У вівторок, 14 грудня, стартує XXIX чемпіонат світу з гандболу. Цьогорічний турнір спільно проведуть Данія, Хорватія та Норвегія. У перший день гри відбудуться в данському Хернінгу та хорватському Поречі.

Окрім цих двох міст матчі приймуть норвезький Берум, а також хорватські Вараждин та Загреб. Столицею турніру стане Берум, де пройде один із півфіналів, а також матч за третє місце та фінал. Розташована в цьому місті Теленор-Арена здатна вмістити 15 000 глядачів.

У новому циклі, через пів року після Ігор

Цьогорічний чемпіонат світу стане першим у новому олімпійському циклі Лос-Анджелес-2028 і відбудеться через пів року після Ігор у Парижі-2024. Нагадаємо, що чоловічий гандбольний турнір у "місті кохання" завершився несподіваним чином.

Чемпіони попередньої Олімпіади-2020 у Токіо, призери останніх ЧС та чинні чемпіони Європи-2024 зі збірної Франції, вкрай непереконливо провели груповий етап, де посіли лише 4 місце в групі, і програли вже у чвертьфіналі, поступившись у напруженій боротьбі, команді Німеччини – 34:35.

Таким чином легенда збірної Франції Нікола Карабатич – триразовий чемпіон Ігор, завершив кар'єру без нагороди на домашній Олімпіаді. Для нього це були шості Олімпійські ігри в кар'єрі, Карабатич є рекордсменом за кількістю участі в Іграх та єдиним гандболістом в історії, який брав участь у шести Олімпіадах.

Що ж до збірної Німеччини, то вона дійшла до фіналу, де поступилася команді Данії та задовольнилася срібною медаллю. Цікаво, що практично всі матчі плейоф завершувалися з різницею "+1" на користь одного з суперників. Виняток становив лише чвертьфінал Норвегія – Словенія, у якому словенці виграли 33:28 (+5). Тим дивовижнішим було те, що у фіналі Німеччина – Данія скандинави просто зламали опір суперників, розгромивши німецьку команду з рахунком 39:26.

Таким чином, данці повернулися на Олімп через 8 років після перемоги на Іграх у Ріо-де-Жанейро-2016. У Токіо-2020 вони здобули срібло, програвши у фіналі французькій команді.

Збірна Данії святкує золото Олімпіади у Парижі Getty Images

Говорячи про Ігри в Парижі також не можна не відзначити... жіночу збірну Угорщини, яка дійшла до чвертьфіналу під керівництвом українського фахівця Володимира Головіна. У чвертьфіналі підопічні тренера з Одеси програли команді Швеції (32:36). Це був єдиний український слід на гандбольному турнірі Ігор-2024.

Фаворити турніру

Окрім Олімпіади в Парижі саме данці виграли три останні чемпіонати світу 2019, 2021 та 2023 років. А на чемпіонаті Європи-2024 здобули срібло, поступившись лише команді Франції у фіналі. Втім, фаворитами цьогорічного ЧС данців можна назвати з великою натяжкою. Відомо, що новий олімпійський цикл зазвичай пов'язаний з перезавантаженням команди, а вчорашні чемпіони беруть паузу і не показують високих результатів.

Так, на чемпіонаті світу-2017 чемпіони Ігор-2016 з Данії поступилися вже у 1/8 фіналу команді Угорщини – 25:27. А на чемпіонаті Європи-2022, який пройшов через пів року після Ігор у Токіо (перенесених на літо 2021-го), олімпійський чемпіон збірна Франції посіла лише 4 місце, програвши і в півфіналі, і в матчі за бронзові медалі.

У збірної Данії зараз, ймовірно, емоційний спад. До того ж завершили кар'єру такі легендарні гравці, як бомбардир Міккель Хансен та воротар Ніклас Ландін. Щоправда, лідер команди та найцінніший гравець гандбольного турніру Ігор-2024 напівсередній Матіас Гідсель (11 голів у фінальному матчі Олімпіади проти Німеччини та рекордсмен із загальної результативності в олімпійському турнірі – 62 голи у Парижі-2024) стверджує, що його збірна повністю готова до ЧС -2025.

Чи це так насправді? Дізнаємося вже найближчим часом.

Німеччина та інші

Напевно, захоче відігратися за невдачу в Парижі й збірна Німеччини. Німецькі гандболісти ставали чемпіонами Ігор лише одного разу в історії, на домашній Олімпіаді в Берліні-1936. Після цього команда тричі досягала фіналу чоловічого гандбольного турніру Ігор, але незмінно програвала їх. А 2016-го у Ріо-де-Жанейро здобула бронзові медалі.

Одного кроку до медалі не вистачило німцям і на домашньому Євро-2024, що відбувався рівно рік тому, у січні. У півфіналі німці програли збірній Данії, а в матчі за 3 місце – гандболістам Швеції.

Втім, у Парижі збірна Німеччини і так стрибнула вище за голову. Адже після Ігор-2016 команда 8 років не здобувала нагород ні на світових, ні на європейських першостях, ні на Олімпіаді в Токіо. А головним героєм німецької збірної на Іграх у Парижі став її неймовірний голкіпер Андреас Вольф.

Своєю чергою, вражає стабільністю збірна Іспанії, яка на останніх двох Олімпіадах та чемпіонатах світу виборює бронзові медалі. Щодо олімпійської історії цієї команди, то вона взагалі була призером Ігор лише п'ять разів і всі ці рази – стабільно бронзовим.

Збірна Іспанії святкує завоювання бронзи Олімпійських ігор-2024 Getty Images

Чи зможе команда плавно перейти із паризького олімпійського циклу до нового – Лос-Анджелес-2028? Зараз це головне питання, яке непокоїть гандбольних фанів. І не лише іспанських, і не лише щодо збірної Іспанії. Але тенденція в іспанців хороша. З переможного Євро-2020 команда майже не виходить із призерів найбільших змагань. Єдиний виняток – Євро-2022.

Зрештою, відкриттям Ігор можна назвати збірну Словенії. Команда дійшла до півфіналу олімпійського турніру та посіла підсумкове 4 місце. До Парижа-2024 словенці лише раз ставали призерами чемпіонатів світу та Європи. І те, це було відносно давно, срібло на домашньому Євро-2004 та бронза на чемпіонаті світу-2017 у Франції.

Чи зможуть словенці повернутися до призерів світової першості через 8 років? Цілком імовірно, з огляду на те, що постолімпійський ЧС завжди непередбачуваний.

Також варто зазначити, що окрім збірної Франції за крок від півфіналу та розбірок за медалі в Парижі зупинилися традиційно сильні команди Швеції та Норвегії. Скандинавські збірні, зрозуміло, у жодному разі не можна скидати з рахунків. Та й збірна Єгипту, найсильніша з неєвропейських команд, яка періодично досягає успіхів на світових першостях, також варта того, щоб привернути увагу вболівальників.

На Олімпіаді Токіо-2020 команда дійшла до півфіналу, посівши підсумкове 4 місце та повторивши успіх чемпіонату світу-2001. На двох останніх ЧС-2021 та -2023 команда стабільно посідала підсумкове 7 місце, а на Іграх Париж-2024 фінішувала на підсумковому 5-му місці.

З двома груповими етапами

У чемпіонаті світу беру участь 32 команди, які на першому етапі розбиті на 8 груп по 4 збірні. З них 24 найсильніші (по 3 із 4 команд у кожній групі) виходять у наступний раунд, де діляться на 4 групи по 6 команд. І вже на цьому етапі команди змагаються за 1-2 місця у підсумковій турнірній таблиці та вихід до чвертьфіналу.

У плейоф виходять вісім найсильніших збірних, які за олімпійською системою, на вибування, змагаються за титул чемпіона світу.

Також свій турнір буде в аутсайдерів груп, які розіграють 25-32 місця та поборються за Президентський кубок.

Групи чемпіонату світу-2025 з гандболу IHF

Букмекери – за Данію

Аналітики букмекерських контор вірять у перемогу збірної Данії, середній коефіцієнт перемоги якої становить 1,80. Другим явним фаворитом на перемогу вважається команда Франції – 3,75.

Набагато менше шансів на підсумкову перемогу, на думку аналітиків контор, у збірних Норвегії (10 до 1), Швеції (13), Хорватії (15), Німеччини (17) та Іспанії (19). У збірної Ісландії коефіцієнт на перемогу 31 до 1, решта команд – ще менше.

Де дивитись?

Прямий ефір матчів чемпіонату світу з гандболу в Україні буде доступний на каналі Sport 1, який входить до пакетів багатьох кабельних операторів та стрімінгових сервісів.

Вже у вівторок, 14 грудня, на каналі відбудеться трансляція матчів Франція – Катар (19:00 за Києвом) та Данія – Алжир (21:30).