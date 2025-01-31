Визначився перший фіналіст чемпіонату світу з гандболу

Збірна Хорватії стала першим фіналістом чемпіонату світу з гандболу, здолавши одного з фаворитів турніру Францію.

Матч завершився із рахунком 31:28 на користь підопічних Сігурдссона.

Хорвати виграли перший тайм та втримали потрібну різницю в рахунку у другій половні зустрічі завдяки вдалим останнім хвилинам поєдинку.

Матч проходив у Загребі, а тому сенсаційна перемога Хорватії викликала бурхливі емоції вболівальників, які несамовито підтримували свою команду.

🇭🇷CROACIA CELEBRA EL PASE A LA FINAL



Con un ambiente espectacular, los croatas han aprovechado la ventaja de la primera parte y la tardía reacción de Francia.#CRODENNOR2025 #HispanosRTVE pic.twitter.com/07XY1tLCHt — Teledeporte (@teledeporte) January 30, 2025

Чемпіона світу з гандболу

1/2 фіналу, 30 січня

Хорватія – Франція 31:28 (18:11)

Завтра відбудеться другий півфінальний матч турніру, в якому зустрінуться збірні Данії та Португалії. Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу Хорватія здобула драматичну перемогу над Угорщиною.