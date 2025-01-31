Визначився перший фіналіст чемпіонату світу з гандболу
Збірна Хорватії стала першим фіналістом чемпіонату світу з гандболу, здолавши одного з фаворитів турніру Францію.
Матч завершився із рахунком 31:28 на користь підопічних Сігурдссона.
Хорвати виграли перший тайм та втримали потрібну різницю в рахунку у другій половні зустрічі завдяки вдалим останнім хвилинам поєдинку.
Матч проходив у Загребі, а тому сенсаційна перемога Хорватії викликала бурхливі емоції вболівальників, які несамовито підтримували свою команду.
Чемпіона світу з гандболу
1/2 фіналу, 30 січня
Хорватія – Франція 31:28 (18:11)
Завтра відбудеться другий півфінальний матч турніру, в якому зустрінуться збірні Данії та Португалії. Поєдинок розпочнеться о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату світу Хорватія здобула драматичну перемогу над Угорщиною.