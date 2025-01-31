Данія та Португалія визначать другого фіналіста чемпіонату світу

Збірна Данії з гандболу зустрінеться з Португалією в межах другого півфінального матчу чемпіонату світу-2025.

Зустріч відбудеться сьогодні, 31 січня, на "Юніті Арені" в столиці Норвегії, Осло. Початок поєдинку – о 21:30 за київським часом.

Переглянути матч в Україні можна на телеканалі Sport 1.

Зазначимо, що переможець цього протистояння зустрінеться зі збірною Хорватією в фіналі, а команда, що програє проведе гру проти Франції за бронзу турніру.

Поєдинок за золото, а також за третє місце запланований на 2 лютого.

Нагадаємо, що збірна Данії може вчетверте поспіль виграти чемпіонат світу, хоча титул у 2019 році став для них першим в історії.

Збірна Хорватії востаннє вигравала ЧС з гандболу ще в далекому 2003 році, а Португалія у разі виходу в фінал гарантує перші в історії медалі чемпіонату світу.