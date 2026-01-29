Принциповий матч проти Вірменії та дві перемоги "на класі": як збірна України пройшла в плейоф Євро-2026

Будьмо відвертими. Так, збірна України пробилася у чвертьфінал чемпіонату Європи з футзалу та виконала задачу мінімум. Але команду Олександра Косенка можна і є за що критикувати.

В цьому матеріалі Чемпіон розповість, як "синьо-жовті" виступили в груповому етапі Євро-2026, чому команда програла Вірменії та хто на збірну України чекає далі.

Матч проти Вірменії: поразка, яка болить вдвічі сильніше

України розпочинала Євро-2026 поєдинком проти абсолютного дебютанта чемпіонатів Європи – Вірменії. Але не варто звертати увагу на її статус. Ця команда складається з низки натуралізованих росіян, та й багато гравців виступають в російському чемпіонаті. Попри все, він досі лишається доволі сильним.

Тому не дивно, що у кваліфікації Вірменія обійшло десяту команду світу Казахстан. І не дивно, що вона таки вийшла у плейоф чемпіонату Європи. Дивно те, що вірменці у групі обійшли Україну – фаворита квартету та одного з трьох головних претендентів на титул.

Як це сталося?

Ну, причина банально смішна – Вірменії пощастило більше. Все ж, українці значно переважали суперника за кількістю ударів, мали більше гольових моментів та навіть забили першими. Але...

"Я вважаю, що не вдалося реалізувати свої гольові моменти. В цілому створили їх достатньо. Але це футзал, десь не пощастило, десь воротар виручав. Тому так. Причина поразки? Суперники забили на один гол більше, ніж ми. Ось і все. Знайшли свої моменти, реалізували їх. А ми, як я вже сказав, не змогли цього зробити сьогодні. На жаль", – підтверджує наші слова Первєєв.

Взагалі вірменці були найбільш некомфортними для України суперниками. Вони більше за інших опонентів залучають воротаря в атаку, у них дуже якісна команда. І ще, вони – частково росіяни. Корсун після гри підтверджував, що це впливало на мотивацію. Первєєв говорив про принциповість протистояння.

"Емоції були виключно негативні. Дуже важко сприйняв поразку такому супернику, але на другий день старався вже максимально переключитися на наступний матч. Чи впливало те, що у складі Вірменії багато росіян? Я вважаю, що так. Тому що ці люди живуть у Росії і їхнє відношення до нинішньої ситуації нам невідоме", – говорив Корсун.

А що було після гри? Футзаліст збірної Вірменії Денис Нєвєдров (по суті росіянин) висміяв збірну України. Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА щодо інциденту та попросила застосувати дисциплінарні санкції до гравця та національної збірної Вірменії за неспортивну поведінку. Але, гравець обійшовся умовним покаранням.

Перемога над Литвою: наскільки важливий Сухов

Проблема ще й у тому, що у першому турі Литва та Чехія розписали мирову, а тому Україна опустилася на останнє місце в групі. Тож для виходу в плейоф більше не можна було оступатися.

І в наступному матчі "синьо-жовті" повністю реабілітувалися, без проблем обігравши ще одного дебютанта Євро, та за сумісництвом співгосподаря турніру Литву. Важливу роль в цій перемозі відіграв Олександр Сухов – один з найкращих голкіперів світу пропускав гру з вірменами через хворобу.

Наскільки ж його не вистачало. Так, Савенко – чудовий воротар, і неодноразово рятував команду від голів. Але Сухов, окрім того, що чудово грає на лінії, також є важливою ланкою в атаці команди.

Просто подивіться третій гол збірної у ворота Литви. Олександр спершу робить подвійний сейв, забирає м'яч в руки, кидає собі на хід, проривається крізь суперників та котить ідеально під удар Ігорю Корсуну. Та й, забігаючи наперед, він віддав асист ще й наступній грі проти Чехії.

"Олександр зробив класний прохід і віддав гольову передачу, він молодець. Не скажу, що його повернення якось вплинуло на нас, на мою думку в нас рівноцінні воротарі, всі дуже високого рівня", – коментував цей епізод автор голу.

Але в цій грі відбувся ще один важливий момент: на поле вперше вийшов 18-річний Ілля Приходько. І він ще й віддав результативну передачу на Абакшина, побивши одразу декілька рекордів чемпіонатів Європи.

"Ілля – молодий гравець, в якого тільки починається футзальна кар'єра. Якщо він продовжить так прогресувати та працювати, як він це робить, то його чекає велике майбутнє. Чи вітали з асистом? Привітаємо, коли забʼє дебютний гол", – сказав Корсун.

Матч проти Чехії: все або нічого

А тепер перейдімо до останнього матчу збірної, який відбувся кілька годин тому. До старту Євро саме ці дві команди були фаворитами групи, але до гри вони підходили в іншому статусі: переможець забирає все, лузер – вилітає.

"З чехами ми грали, це хороша команда, мені сподобалась. Вона непоступлива, комбінаційна, намагається грати, бути на м'ячі. І французів вони обіграли заслужено в одному з двох спарингів. Тому теж серйозний опонент", – говорив перед стартом Євро Косенко.

Початок матчу був дуже напруженим – ніхто не хотів поступатися. Перші серйозні моменти почалися у другій половині першого тайму: спершу Чернявський не зумів у підкаті переправити м'яч у порожні ворота. Але вже невдовзі він таки забив більярдним ударом. А за хвилину Євгеній Жук скористався закиданням Сухова.

У другому таймі героєм зустрічі став уже Даниіл Абакшин. Спершу він забив у порожні ворота, коли Чехія грала у 5 польових, а потім поклав справжню красу сильним ударом з гострого кута.

Але не менш гарним був гол Назара Шведа, який самотужки пройшов ледь не всю команду суперника, поклав на спину воротаря суперника та закотив м'яч у порожні ворота. Так, чехи зуміли тричі забити у ворота України, але "синьо-жовті" забили ще більше.

Хто далі: старі знайомі у чвертьфіналі

За підсумком трьох матчів Україна посіла друге місце у групі B та у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем квартету А – Францією. Зауважимо, що "синьо-жовті" обігрували французів у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.

Взагалі це найкращий в історії результат Франції на Євро. До цього найбільшим досягненням була участь у груповому етапі у 2018 році. До речі, на минулому чемпіонаті Європи 2022 французи навіть не змагалися, не пройшовши кваліфікацію.

Проте останні роки команда суттєво додала. Про це свідчить і півфінал чемпіонату світу 2024, і чудова кваліфікація до ЧЄ (вийшла з першого місця та забила найбільше голів), і місце в 10 найкращих збірних світу.

У групі триколорні спершу розписали мирову з іншим фаворитом квартету Хорватією (2:2). А після цього були дві переконливі перемоги над Латвією (5:0) та Грузією (3:1). До речі, Франція також один з головних фаворитів на трофей.

Зустріч Україна – Франція відбудеться вже 31 січня. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Де дивитися Євро-2026 з футзалу

Трансляція турніру буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також наш сайт проведе текстові онлайн-трансляції всіх матчів збірної України.