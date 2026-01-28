Збірна України фінішувала на другому місці в групі B на Євро-2026

Сьогодні, 28 січня, відбулися останні матчі чемпіонату Європи 2026 з футзалу в групі B.

Збірна України без проблем переграла Чехію, а Вірменія сенсаційно розписала мирову з Литвою. Таким чином саме українці та вірмени вийшли у плейоф турніру.

Турнірна таблиця Євро-2026, група B

Вірменія – 7 очок Україна – 6 очок Литва – 2 очка Чехія – 1 очко

У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка зустрінуться з Францією, а Вірменія протистоятиме Хорватії.

Зустріч Україна – Франція відбудеться 31 січня, стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом. Зауважимо, що "синьо-жовті" обігрували французів у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.