Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Збірна України фінішувала на другому місці в групі B на Євро-2026

Микола Дендак — 28 січня 2026, 23:12
Збірна України фінішувала на другому місці в групі B на Євро-2026
УЄФА

Сьогодні, 28 січня, відбулися останні матчі чемпіонату Європи 2026 з футзалу в групі B.

Збірна України без проблем переграла Чехію, а Вірменія сенсаційно розписала мирову з Литвою. Таким чином саме українці та вірмени вийшли у плейоф турніру.

Турнірна таблиця Євро-2026, група B

  1. Вірменія – 7 очок
  2. Україна – 6 очок
  3. Литва – 2 очка
  4. Чехія – 1 очко

У чвертьфіналі підопічні Олександра Косенка зустрінуться з Францією, а Вірменія протистоятиме Хорватії.

Зустріч Україна – Франція відбудеться 31 січня, стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом. Зауважимо, що "синьо-жовті" обігрували французів у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.

Збірна України з футзалу Турнірна таблиця Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу

Франція обіграла Грузію, Україна вибила Чехію та вийшла у плейоф Євро-2026: результати матчів квартетів А і В
Стало відомо, з ким збірна України зіграє у чвертьфіналі Євро-2026
Збірна України перемогла Чехію та вийшла у чвертьфінал Євро-2026
Євро-2026. Чехія – Україна 3:5. Як це було
Україна визначилась зі стартовою п'ятіркою на матч проти Чехії на Євро-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік