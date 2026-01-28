"Дуже важко сприйняв поразку такому супернику": Корсун – про Вірменію, першу перемогу на Євро-2026 та своє майбутнє

Універсал Осасуни Магна Ігор Корсун був одним із героїв матчу другого туру чемпіонату Європи з футзалу проти Литви. Той поєдинок збірна України виграла з рахунком 4:1. І саме цей результат дозволив "синьо-жовтим" залишитися у боротьбі за чвертьфінал Євро-2026.

Після зустрічі з литовцями 32-річний футзаліст поспілкувався з Чемпіоном. Лідер збірної України розповів про емоції після поразки від Вірменії, підтримку українських фанатів на Євро, очікування від вирішального матчу проти Чехії та подальші плани в кар'єрі.

– Розкажіть трішки про емоції після поразки від Вірменії. Про що говорили після гри? Що стало причиною поразки?

– Емоції були виключно негативні. Дуже важко сприйняв поразку такому супернику, але на другий день старався вже максимально переключитися на наступний матч.

Про причини поразки немає сенсу говорити, тому що це вже історія. Головне, що кожен зробив правильні висновки та в наступному матчі ми здобули важливу перемогу.

– Чи впливало на вас те, що перед стартом Євро Україну називали одним з фаворитів?

– Ніяк не впливало, тому що і гравці, і тренери збірної чітко розуміють, що в теперішньому футзалі кожен може перемогти кожного. І говорити, що конкретний фаворит саме ця команда, – дуже складно. І на мою думку, можливо, навіть не правильно.

– У Вірменії у складі багато росіян та гравців з російського чемпіонату. Це якось впливало на підготовку до гри? І чи обговорювали ви в команді скандальне висловлювання росіянина з Вірменії, що після матчу ображав Україну?

– Я вважаю, що впливало. Тому що ці люди живуть у Росії і їхнє відношення до нинішньої ситуації нам невідоме. Але я дуже радий, що всі наші гравці проявили максимальний професіоналізм і обійшлося без зайвих емоцій та червоних карток.

Так, його висловлювання обговорювали. Але на це є відповідні органи, і вони мають дати оцінку його діям.

Додамо, що Українська асоціація футболу звернулася до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА щодо інциденту та попросила застосувати дисциплінарні санкції до гравця Дениса Невєдрова та національної збірної Вірменії за неспортивну поведінку.

– Перейдімо до Литви. Грали ніби в гостях, але в трансляції частіше було чути підтримку українських фанатів. А як це відчувалося на майданчику?

– Так, дійсно. Підтримка на трибунах була просто неперевершена, в якийсь момент мені здалося, що всі вболівальники однаково підтримували обидві команди. Велике дякую їм за підтримку та атмосферу на трибунах.

– Вам асист віддам Сухов, який, на жаль, пропускав першу гру. Наскільки його повернення до складу вплинуло на команду? І наскільки його не вистачало проти Вірменії?

– Олександр зробив класний прохід і віддав гольову передачу, він молодець. Не скажу, що його повернення якось вплинуло на нас, на мою думку в нас рівноцінні воротарі, всі дуже високого рівня.

– Також проти Литви асист на рахунку 18-річного Приходька. Ви якось вітали командою Іллю? І як можете його охарактеризувати?

– Ілля – молодий гравець, в якого тільки починається футзальна кар'єра. Якщо він продовжить так прогресувати та працювати, як він це робить, то його чекає велике майбутнє. Привітаємо коли забʼє дебютний гол (сміється – прим.).

– На вашу думку, хто є лідером команди?

– В нас всі гравці високого рівня, тому когось виділити як лідера важко. Але я вважаю, що все-таки Петро Шотурма (капітан збірної – прим.) виділяється як лідер в роздягальні, особливо своєю харизмою.

– Попереду вирішальний матч проти Чехії. Які сильні сторони в цієї команди? Чого (або кого) варто остерігатися найбільше?

– В нас буде теоретичне заняття, де нам тренери вкажуть на всі сильні та слабкі сторони суперника. Для нас цей матч вирішальний, щоб пройти далі. Тому дуже серйозно готуємося. Загалом збірна Чехії – дуже сильний суперник.

– Ви виступаєте в найсильнішому чемпіонаті. Якби до вас звернулося керівництво команди, кого б з українців ви порадили підписати?

– Ну, за весь час в Іспанії до мене зверталися, запитували за двох гравців нашої збірної. Вони яскраві, тому і привертають увагу. Хлопці знають кого я маю на увазі, але озвучувати цього не буду.

– Розскажіть трішки про вашу клубну кар'єру. Чи є, можливо, якісь пропозиції? Чи не плануєте у майбутньому повернутися в чемпіонат України?

– В кінці цього сезону в мене завершується контракт. Наразі розглядаю багато різних варіантів. Але як все складеться тільки час покаже, тому зараз щось говорити не бачу сенсу. Звісно, згодом хотілося б ще пограти в сильному чемпіонаті Україні. В нашому житті все можливо.

– І наскільки сильно чемпіонат України відрізняється від іспанського?

– На жаль, ці чемпіонати навіть не для порівняння. Іспанська ліга найкраща у світі, неймовірно конкурентний футзал, де остання команда може спокійно обіграти лідера першості. Там грають найкращі гравці світу.

Мрію, що колись і наш чемпіонат України буде таким же сильним, як чемпіонат Іспанії.