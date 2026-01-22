Це був принциповий матч для нас: Первєєв – про поразку України від збірної Вірменії на Євро-2026

Один з лідерів київського ХІТа та збірної України з футзалу Владислав Первєєв розповів, що стало причиною поразки від Вірменії у першому турі групового етапу чемпіонату Європи 2026.

Талановитий футзаліст дав ексклюзивний коментар "Чемпіону".

На його думку, причиною поразки стала погана реалізація. Україна створила достатньо моментів, однак зуміла забити лише один гол.

"Я вважаю, що не вдалося реалізувати свої гольові моменти. В цілому створили їх достатньо. Але це футзал, десь не пощастило, десь воротар виручав. Тому так. Причина поразки? Суперники забили на один гол більше, ніж ми. Ось і все. Знайшли свої моменти, реалізували їх. А ми, як я вже сказав, не змогли цього зробити сьогодні. На жаль", – сказав Первєєв.

До речі, єдиний гол збірної України саме на рахунку Владислава. Він пробив з дальньої відстані, і м'яч ідеально пройшов під ногою голкіпера. Первєєв поділився своїми емоціями від голу.

"Емоції були незабутні. Це мій перший такий великий турнір у складі збірної, ще й перший гол в матчі. Я думаю, додав впевненості. Дуже був радий забити в цій грі".

У матчі Вірменія – Україна були кардинально різні тайми у виконанні збірної України. Первєєв розповів, що саме змінилося по перерві, та про що говорив їм головний тренер команди Олександр Косенко.

"В перерві тренери наголошували, щоб ми були більш зібраними в завершальній стадії, більш розкуті в атаці. Не боялися, створювали моменти та намагалися їх реалізувати. Що було після другого пропущеного голу? Одразу ж пішли грати з п'ятим польовим, намагатися врятувати результат цієї гри. Але не вийшло", – розповів Владислав.

У складі Вірменії грала низка натуралізованих росіян + багато гравців виступають в російському чемпіонаті. І Первєєв заявив, що ця гра була принциповою.

"Так, це був принциповий матч для нас. Ми розуміли, що ця перемога потрібна не тільки збірній з футзалу, а й всій країні. Але, знову ж таки, сьогодні, мабуть, не наш день. Це спорт. Сьогодні перемогти не вдалося. Але Євро для нас не закінчується на цьому. У нас є всі шанси для виходу. Нам треба перемагати в інших матчах у групі. Тоді вже буде видно", – додав гравець.

Нагадаємо, зустріч завершилася перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Українці контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

В іншому матчі групи B Литва та Чехія розписали мирову. Таким чином після першого туру саме Україна посідає останнє місце у квартеті.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.