Українець Приходько став наймолодшим гравцем на Євро в історії: він віддав асист в дебютному матчі проти Литви

Універсал Урагану та збірної України Ілля Приходько став наймолодшим футзалістом в історії, який зіграв на чемпіонаті Європи.

18-річний гравець вийшов на поле у матчі другого туру Євро-2026 проти Литви та навіть відзначився результативною передачею, коли Абакшин забивав четвертий гол "синьо-жовтих".

На момент гри Приходьку було 18 років та 72 дні. Також він є наймолодшим гравцем в історії, що потрапляв у заявку. До цього рекордсменом був італієць Денніс Бертод (18 років та 173 днів).

Зауважимо, що в історії збірної України наймолодшим гравцем загалом був Олександр Козаченко, який дебютував у віці 17 років та 205 днів. Приходько ж – на другому місці (дебютував у грудні 2025 року).

У підсумку українці здолали суперника з рахунком 4:1. Зауважимо, що в паралельній зустрічі Вірменія обіграла Чехію та гарантувала собі вихід у плейоф чемпіонату Європи. А Україна через цей результат втратила шанси на перше місце у квартеті.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії 29 січня. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії, а Литва розписала мирову з Чехією.