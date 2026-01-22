Натуралізований росіянин зі збірної Вірменії висміяв Україну після перемоги на Євро-2026

Футзаліст збірної Вірменії Денис Нєвєдров висміяв збірну України після перемоги над нею в матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи 2026.

Одразу післяфінального свистка, коли вірмени почали святкувати, натуралізований росіянин прокричав на камеру "Лохи, Україна! Лохи, н***й".

Зауважимо, що Нєвєдров народився у Росії, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році. Наразі він є гравцем російського клубу Тюмень.

Нагадаємо, зустріч завершилася перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Українці контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

В іншому матчі групи B Литва та Чехія розписали мирову. Таким чином після першого туру саме Україна посідає останнє місце у квартеті.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.