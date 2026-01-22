Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Натуралізований росіянин зі збірної Вірменії висміяв Україну після перемоги на Євро-2026

Микола Дендак — 22 січня 2026, 22:43
Натуралізований росіянин зі збірної Вірменії висміяв Україну після перемоги на Євро-2026
АФУ

Футзаліст збірної Вірменії Денис Нєвєдров висміяв збірну України після перемоги над нею в матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи 2026.

Одразу післяфінального свистка, коли вірмени почали святкувати, натуралізований росіянин прокричав на камеру "Лохи, Україна! Лохи, н***й".

Зауважимо, що Нєвєдров народився у Росії, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році. Наразі він є гравцем російського клубу Тюмень.

Нагадаємо, зустріч завершилася перемогою Вірменії з рахунком 2:1. Українці контролювали хід гри, більше створювали та навіть першими забили, але втримати перемогу не вдалося.

В іншому матчі групи B Литва та Чехія розписали мирову. Таким чином після першого туру саме Україна посідає останнє місце у квартеті.

В плейоф проходять дві найкращі команди кожної з груп. Суперниками для групи B у чвертьфіналі стануть команди з квартету А. Напередодні відбулися перші матчі цієї групи.

Збірна Вірменії Збірна України з футзалу Чемпіонат Європи-2026 з футзалу

Збірна Вірменії

Холодний душ на старті Євро-2026: збірна України сенсаційно програла Вірменії
Вірменія – Україна: де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих" на Євро-2026
Матч Ліги націй Грузія – Вірменія завершився масовою бійкою фанатів на полі
Жіноча збірна України U-19 стартувала з перемоги у кваліфікації до Євро-2025
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік