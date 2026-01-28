Українська правда
Російський футзаліст збірної Вірменії уникнув реального покарання за образи України

Володимир Максименко — 28 січня 2026, 12:59
Натуралізований росіянин Деніс Нєвєдров, який представляє збірну Вірменії, уникнув покарання за образи України після матчу Євро-2026.

Про це з посиланням на УАФ повідомили у Tribuna.

Спочатку в УЄФА призначили універсалу дискваліфікацію в один матч, але вірмени подали апеляцію, яка стала успішною – покарання стало умовним.

Представники УАФ намагались подати зворотну апеляцію, але в УЄФА її відхилили через те, що "рішення не впливає безпосередньо на збірну України".

Нагадаємо, після матчу першого туру Євро-2026 Нєвєдров так радів перемозі Вірменії над Україною, що кричав "лохи Україна, лохи на*уй".

Зауважимо, що Нєвєдров народився у Росії, але отримав громадянство Вірменії у 2021 році. Наразі він є гравцем російського клубу Тюмень.

Останній матч групового етапу підопічні Олександра Косенка зіграють проти Чехії сьогодні 28 січня – стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом. Для виходу в наступний етап українцям достатньо буде і нічиєї. 

Раніше про натуралізованих росіян у складі збірної Вірменії висловився один з лідерів "жовто-синіх" Ігор Корсун.

