Після гри проти Бразилії до гравців збірної України завітав дворазовий чемпіон світу з футзалу

Після матчу 1/2 фіналу ЧС-2024 Україна – Бразилія в роздягальню "синьо-жовтих" завітав легендарний бразильський гравець Фалькао.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

Фалькао висловив похвальні слова на адресу збірної України, а також підтримав Петра Шотурму, який отримав травму у сьогоднішньому поєдинку.

47-річний Фалькао у складі збірної Бразилії двічі ставав чемпіоном світу (2008 та 2012). У 2004, 2008, 2011 та 2012 його визнавали найкращим футзалістом світу.

Нагадаємо, українці зазнали прикрої поразки у півфіналі чемпіонату світу 2024 з футзалу. Огляд гри можна переглянути ТУТ.

На Чемпіоні можна почитати післяматчеві коментарі капітана збірної Миколи Микитюка та головного тренера Олександра Косенка.

Зазначимо, що Україна вдруге в історії грала у півфіналі чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У матчі за третє місце Україна зіграє проти невдахи у парі Аргентина – Франція. Матч пройде завтра, 3 жовтня, о 18:00 за київським часом.

Бронзовий та золотий фінали відбудуться в один день – 6 жовтня. Збірна України побореться за медалі о 15:30 за київським часом, а "селеасо" вперше за 12 років спробують завоювати титул чемпіонів світу з футзалу о 18:00.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4).