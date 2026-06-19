Визначились суперники збірної України у відборі на ЧС-2028
Відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футзалу-2028, де своїх суперників дізналась збірна України.
"Синьо-жовті" потрапили до групи 9, де зіграють з командами Словаччини та Естонії. Перші матчі відбудуться у жовтні 2026 року.
Результати жеребкування кваліфікації на ЧС-2028 з футзалу
- Група 1: Вірменія, Угорщина, Швеція
- Група 2: Франція, Молдова, Чорногорія
- Група 3: Хорватія, Німеччина, Литва
- Група 4: Іспанія, Фінляндія, Північна Македонія
- Група 5: Польща, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія
- Група 6: Казахстан, Білорусь, Албанія
- Група 7: Португалія, Румунія, Данія
- Група 8: Нідерланди, Сербія, Андорра
- Група 9: Україна, Словаччина, Естонія
- Група 10: Італія, Грузія, Косово
- Група 11: Словенія, Бельгія, Норвегія
- Група 12: Чехія, Азербайджан, Латвія
Кожна команда проведе по два матчі вдома та два на виїзді. До елітраунду кваліфікації чемпіонаті світу-2028 потраплять переможці груп та чотири найкращі команди серед тих, хто став другим.
В елітраунді 20 команд будуть розділені на п'ять груп по чотири в кожній, які гратимуть з кожним суперником вдома та на виїзді. П'ять переможців груп кваліфікуються до фінального турніру. Чотири найкращі команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плей-оф елітного раунду.
Нагадаємо, на попередній світовій першості українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" переграли Францію (7:1).