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Визначились суперники збірної України у відборі на ЧС-2028

Олександр Булава — 19 червня 2026, 15:53
Визначились суперники збірної України у відборі на ЧС-2028
УАФ

Відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футзалу-2028, де своїх суперників дізналась збірна України.

"Синьо-жовті" потрапили до групи 9, де зіграють з командами Словаччини та Естонії. Перші матчі відбудуться у жовтні 2026 року.

Результати жеребкування кваліфікації на ЧС-2028 з футзалу

  • Група 1: Вірменія, Угорщина, Швеція
  • Група 2: Франція, Молдова, Чорногорія
  • Група 3: Хорватія, Німеччина, Литва
  • Група 4: Іспанія, Фінляндія, Північна Македонія
  • Група 5: Польща, Боснія і Герцеговина, Північна Ірландія
  • Група 6: Казахстан, Білорусь, Албанія
  • Група 7: Португалія, Румунія, Данія
  • Група 8: Нідерланди, Сербія, Андорра
  • Група 9: Україна, Словаччина, Естонія
  • Група 10: Італія, Грузія, Косово
  • Група 11: Словенія, Бельгія, Норвегія
  • Група 12: Чехія, Азербайджан, Латвія

Кожна команда проведе по два матчі вдома та два на виїзді. До елітраунду кваліфікації чемпіонаті світу-2028 потраплять переможці груп та чотири найкращі команди серед тих, хто став другим.

В елітраунді 20 команд будуть розділені на п'ять груп по чотири в кожній, які гратимуть з кожним суперником вдома та на виїзді. П'ять переможців груп кваліфікуються до фінального турніру. Чотири найкращі команди, що посядуть другі місця, кваліфікуються до плей-оф елітного раунду.

Нагадаємо, на попередній світовій першості українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" переграли Францію (7:1).

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