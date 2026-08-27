Визначився транслятор Екстра-ліги та матчів збірної України

Матчі збірних України, чемпіонату Екстра-ліги та Кубку України-2026/27 з нового сезону транслюватиме Київстар ТБ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

З 29 серпня стартує чемпіонат України з футзалу сезону-2026/2027 – Екстра-ліга. За титул чемпіона України змагатимуться 10 команд: ХІТ з Києва, Атлетик Футзал з Дніпра, Суха Балка з Жовтих Вод, Сокіл з Хмельницького, СкайАп з Києва, Ураган з Івано-Франківська, Авалон з Броварів, Фантом з Києва, Агромат з Києва та Альянс зі Львова.

Зазначається, що Київстар ТБ транслюватиме всі матчі, крім домашніх ігор Сокола.

Регулярний чемпіонат передбачає 90 матчів у зоні основної сітки та від 24 до 40 поєдинків на стадії плейоф. Два або три матчі кожного туру виходитимуть на платформі Київстар ТБ, а інші зустрічі залишаться у вільному доступі на YouTube-каналі Київстар ТБ Спорт.

Також платформа буде трансловати відбіркові та товариськиі поєдинками чоловічої й жіночої національних збірних України.

Нагадаємо, напередодні визначились суперники збірної України у відборі на ЧС-2028.