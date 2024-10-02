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Шотурма отримав серйозну травму у півфіналі ЧС-2024 проти Бразилії

Олексій Мурзак — 2 жовтня, 18:58
Шотурма отримав серйозну травму у півфіналі ЧС-2024 проти Бразилії
Петро Шотурма отримав травму у матчі з Бразилією
Скріншот

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма отримав важку травму у півфіналі ЧС-2024 проти Бразилії.

Пошкодження виявилося серйозним, його винесли з майданчику на ношах.

Після першого тайму Україна веде у рахунку 1:0. Голом відзначився Ігор Чернявський.

Чемпіон проводить текстову трансляцію матчу.

Нагадаємо, Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

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