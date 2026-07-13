Альянс очолив асистент головного тренера збірної України

Львівський Альянс оголосив про призначення Валерія Легчанова на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту не розголошуються.

Зауважимо, що Легчанов працює в тренерському штабі збірної України з футзалу асистентом головного наставника Олександра Косенка.

46-річний фахівець не працював на клубному рівні з минулого року, коли покинув Енергію, на чолі якої тричі доводив команду до срібних нагород в Екстра-лізі та виграв Кубок та Суперкубок України.

В складі Альянса наразі перебувають 7 гравців з його колишньої команди, а саме: Тарас Кузь, Віталій Радевич, Володимир Буньо, Микола Грицина, Ярослав Квасній, Назарій Войтович та Роман Кітор.

Додамо, що протягом ігрової кар'єри Легчанов чотири рази виграв чемпіонат України, п'ять разів піднімав над головою Кубок України та здобув Суперкубок України.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що львівські футзальні клуби Альянс та in.IT об'єдналися в одну команду. У плані новоспеченого проєкту виступати в Екстра-лізі наступного сезону.