Не знаю навіть, кому буде складніше: Косенко – про шанси ХІТа та Атлетика в Лізі чемпіонів

Головний тренер збірної України Олександр Косенко вважає, що українським командам дісталися важкі групи в Лізі чемпіонів з футзалу, проте що ХІТ, що Атлетик Футзал можуть пройти до плейоф.

Про це наставник сказав у коментарі Чемпіону.

"Атлети" гратимуть проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець.

ХІТ же потрапив у групу 4 шляху А, суперниками будуть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Матчі проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

"Що у ХІТа, що у Атлетика будуть важкі матчі, це 100%. Не знаю навіть, кому буде складніше. Але пройти можливо. У групі Атлетика будь-яка команда може вийти. Тут важко навіть щось прогнозувати. А у групі ХІТа є більш досвідчені та майстерні команди – Бенфіка та Ель-Посо – які своє візьмуть. Не знаю, як з ними ХІТ зіграє, але думаю, що у підсумку вони вийдуть у плейоф. ХІТу та голландцям буде важче. ХІТ – досвідчена команда з досвідченими та майстерними гравцями. Тому може і з Бенфікою, і з Ель-Посо гарно зіграти. Але ключова гра буде проти голландців. Якщо взяти очки з португальцями чи іспанцями, і при тому програти Тайгерс, то можна не вийти. Тому необхідно в першу чергу обіграти голландців. Хоча це також дуже непростий суперник, і буде важка гра. Зараз на рівні клубному, на рівні збірних, прохідних команд немає, хіба на початкових стадіях. Тому що ХІТу, що Атлетику буде дуже непросто. Але все можливо", – сказав Косенко.

Також досвідчений наставник прокоментував важкий старт сезону для обох команд. У ХІТа за 7 турів дві нічиї та одна поразка від СкайАп, Атлетик же взагалі програв п'ять з восьми матчів.

Проте Косенко вважає, що результати в Україні не потрібно проєктувати на Лігу чемпіонів, адже це зовсім різні турніри, і є різниця в налаштуванні гравців.

"Важкий старт в Екстра-лізі? Може якісь і є проблеми, але це інший турнір. Ми ж не знаємо, що всередині команд, як вони планують, готуються. Може якраз під Лігу чемпіонів. Може хлопці в якихось матчах недоналаштувалися. Тим паче, що ХІТ 4 рази поспіль вигравав чемпіонат. Так само в Атлетика може після минулого сезону з'явилася якась розслабленість у матчах, мовляв, ще наздоженемо і ще плейоф буде. У більшості гравців нема досвіду, як себе налаштовувати психологічно, готуватися до матчів після вдалих сезонів. А Ліга чемпіонів – це зовсім інший рівень. Тут буде максимальний настрій, максимальне бажання. Це стосується як Атлетика, так і ХІТа. На Лігу чемпіонів не потрібно додаткової мотивації. Якраз там є можливість проявити себе ще раз, всі свої найкращі якості. Тому я б не порівнював ці два турніри".

Обидва українські колективи проведуть перші матчі Ліги чемпіонів 28 жовтня. ХІТ зустрінеться з Бенфікою, а на Атлетик чекатиме протистояння із Хрудімом.

28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

– Ель-Посо 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Минулого сезону ХІТ вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, 3-разового чемпіона ЛЧ. Тоді ж в ЛЧ виступав Київ Футзал (зараз СкайАп), який потрапив у одну групу з ХІТом – до плейоф виходила одна команда.

Раніше своїми очікуваннями від ЛЧ поділилися лідери ХІТа Євгеній Жук, Ігор Чернявський та Владислав Первєєв. Від Атлетика свої думки розповіли Ілля Терентьєв, Владислав Васильєв та президент клубу Олександр Куцик.