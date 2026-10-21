Косенко оцінив гру збірної України проти Естонії у кваліфікації чемпіонату світу 2028

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко задоволений грою своїх підопічних у першому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2028 проти команди Естонії.

Про це він сказав у коментарі Чемпіону.

Зустріч завершилася розгромною перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 9:2.

"Загалом я задоволений матчем. Але, як і в будь-якій грі, були помилки, які ми розберемо на майбутнє. Глобально, невдоволення якимись діями нема, але дрібні моменти завжди є. Я ще не передивлявся гру, тому зараз важко сказати, які саме".

Обидва голи естонці забили після стандартних положень. Спершу Внуков прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок на 2 хвилині, а згодом на 13-й хвилині Швед після прострілу з ауту зрізав м'яч у ближній кут. Косенко не бачить провини команди в цих моментах.

"Я не скажу, що недопрацювали, там прямим ударом забили, а у другому голі – з рикошетом. Вони ж не розіграли щось таке, що ми проґавили. Таке буває. Хороший м'яч, летить, гарний і швидкий майданчик – більше це вплинуло на голи".

Зазначимо, що завдяки перемозі збірна України очолила турнірну таблицю свою відбіркову групу. Окрім Естонії, суперником українців у групі є Словаччина. До наступного етапу відбору пройде переможець групи та 4 найкращі команди з других місць.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).

Раніше емоціями від перемоги над Естонією поділився лідер збірної України Петро Шотурма.