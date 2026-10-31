Збірна України оголосила склад, який готуватиметься до матчу зі Словаччиною

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко оголосив склад гравців, викликаних на найближчий навчально-тренувальний збір.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Так, до матчу зі Словаччиною в межах відбору до ЧС-2028 готуватимуться 15 гравців – порівняно із минулим матчем в заявці "жовто-синіх" відбулась зміна. Замість травмованого Вадима Данилюка до складу увійшов Віталій Радевич.

АФУ

Нагадаємо, відбір до чемпіонату світу 2028 року збірна України розпочала з розгрому Естонії.

До елітного раунду напряму пройдуть переможці 12 груп основного раунду та чотири найкращі команди, які посядуть другі місця. Решта вісім збірних із других місць зіграють у плейоф: чотири переможці двоматчевих протистоянь також вийдуть до елітного раунду.

В елітному раунді 20 команд розподілять на п'ять груп. Переможці груп вийдуть на чемпіонат світу, а найкращі команди з других місць боротимуться за решту європейських путівок у плейоф.

Поєдинок Словаччина – Україна відбудеться 10 листопада у Братиславі, стартовий свисток заплановано на 19:00 за київським часом. Матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).