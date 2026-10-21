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Кожна гра має високу ціну: Косенко оцінив розгром Естонії в кваліфікації до ЧС-2028

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 15:52
Кожна гра має високу ціну: Косенко оцінив розгром Естонії в кваліфікації до ЧС-2028
Олександр Косенко
АФУ

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився емоціями після розгромної перемоги над Естонією в кваліфікації до чемпіонату світу 2028 року.

Слова фахівця передає Суспільне спорт.

Косенко залишився задоволений тим, як його підопічні відреагували на пропущений гол та відзначив важливість тиску в перші хвилини гри.

"Очікували, що з перших секунд Естонія намагатиметься скоротитатися фактором своєї зали та буде агресивно грати. Треба було ці перші хвилини якісно відіграти, старатися забити швидкий гол. Тобто була боротьба за ініціативу.
Ми впоралися з першими хвилинами. Вони відновили статус-кво, але ми забили і другий, і третій. Вже впевненіше зарухалися протягом матчу і впевнено довели до перемоги", – розповів Косенко.

Також наставник поділився очікуваннями від майбутньої гри проти Словаччини у другому турі.

"Словаччина – більш досвідчена збірна, неодноразовий учасник різних форумів. Вони гратимуть вдома. Треба ретельно готуватися. Думаю, буде складніша гра. У нас буде час. Зберемося в Перемишлі і будемо готуватися. Відбірковий турнір короткий – кожна гра має дуже високу ціну, тому очки втрачати не можна. Будемо намагатися здобути перемогу", – резюмував Косенко.

Зазначимо, що завдяки перемозі збірна України очолила турнірну таблицю свою відбіркову групу.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1). 

Раніше емоціями від перемоги над Естонією поділився лідер збірної України Петро Шотурма.

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