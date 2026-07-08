ХІТ дізнався суперників по футзальній Лізі чемпіонів

Визначилися суперники київського ХІТа по основному раунду футзальної Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації футзалу України.

За їхньою інформацією, ХІТ потрапив у групу 4 шляху А. Суперниками чинних чемпіонів України стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд.

Груповий турнір пройде в одне коло протягом чотирьох днів – з 27 листопада до 1 грудня поточного року на майданчику нідерландських Тайгерс Рурмонд. З груп шляху А в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть три кращі команди.

Нагадаємо, на початку червня ХІТ вчетверте поспіль став чемпіоном України з футзалу, обігравши у фінальній серії Атлетик Футзал.