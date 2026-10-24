Група доволі рівна: капітан Атлетика Васильєв – про дебют в Лізі чемпіонів та важкий старт сезону

Капітан дніпровського Атлетика Футзал Владислав Васильєв напередодні дебюту в Лізі чемпіонів оцінив шанси українського клубу пройти у плейоф турніру.

Футзаліст поспілкувався з Чемпіоном.

Васильєв вважає, що команда потрапила у рівну групу. "Атлети" гратимуть проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець.

"Група доволі цікава. Я дивився всі можливі ігри, які були напередодні в них. Група доволі рівна, тому думаю, що і шанси гарні в обох чотирьох команд. Які будуть шанси в Атлетика – покажуть ігри, Сподіваюся, ми зможемо порадувати українських вболівальників та своїх фанатів. Гра все розцінить. Дійсно, всередині є особливе відчуття перед дебютом, але гадаю, що всі переживання та емоції будуть ближче до гри".

Також Васильєв не переймається через невдалий старт сезону Атлетика в Екстра-лізі. У колективу після 7 турів було 4 поразки та лише 3 перемоги. Він пояснює це тим, що в новому сезоні суперники по-особливому налаштовуються на "атлетів".

Владислав додав, що для команди надважливим мав бути поєдинок 8-го туру чемпіонату України проти Альянса, який завершився поразкою дніпрян. Це була вже 5-та поразка в сезоні та 3-тя поспіль.

"Це спорт. Я напередодні дивився баскетбол – чемпіони НБА програли свою першу гру, і не думаю, що в них буде гарний графік – теж буде дуже тяжко. Цього року ми планку підняли, і команди на нас дуже налаштовуються. Це відчутно, коли ти граєш. Я сподіваюся, що ми підійдемо до ЛЧ в гарному настрої, і повторюся, гра з Альянсом дуже важлива для нас в плані емоційного фону. Ми будемо налаштовані на перемогу, бо нам потрібен цей емоційний фон, щоб ми в гарному настрої поїхали на ЛЧ (розмова відбулася до поєдинку – прим.). Але вважаю, що оскільки ми професіонали, то маємо вміти перемикатися попри все. Є тут і зараз Ліга чемпіонів, і ти повинен віддати всі сили, щоб похилити шальки терезів у свою сторону. Можливо ЛЧ і дасть такий емоційний поштовх, який допоможе зробити це, і ми зможемо показати свою гарну гру".

Атлетик пообіцяв своїм гравцям бонуси за вдалий виступ в Лізі чемпіонів, однак Васильєв вважає, що це не головна мотивація – гравці мають довести всім, що можуть бути конкурентними на найвищому рівні.

"Так, звичайно, вони присутні (бонуси – прим.). Але деталі я не можу розповідати. Вони є, їх озвучили. Скажу так, є за що битися. Проте, думаю, для колективу, середній вік якого минулого року був 22,8 років, це буде гра за амбіції – кожен повинен довести тренерам, скептикам, вболівальникам, критикам, що ми на щось спроможні".

Окрім Атлетика у Лізі чемпіонів виступатиме також чемпіон України ХІТ, який потрапив у групу 4 шляху А. Суперниками стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Матчі проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

Додамо, що ХІТ свій матч 8-го туру проти Авалона вирішив перенести.

28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

– Ель-Посо 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Для Атлетика цей виступ в Лізі чемпіонів стане дебютним. ХІТ уже має досвід єврокубкових матчів, зокрема, минулого сезону вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, 3-разового чемпіона ЛЧ.

Раніше своїми очікуваннями від ЛЧ поділилися лідери ХІТа Євгеній Жук, Ігор Чернявський та Владислав Первєєв.