Визначився розклад українських клубів в основному етапі Ліги чемпіонів

Українські футзальні клуби ХІТ та Атлетик Футзал дізналася розклад матчів в основному раунді Ліги чемпіонів в сезоні- 2026/27.

Столичний ХІТ зіграє свої матчі в Нідерландах на майданчику Тайгерс Рурмонд. З груп шляху А в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вийдуть три кращі команди.

Атлетик Футзал та його суперникам по квартету належить виступити в сербській Лозниці. Зі шляху В у наступний раунд вийде лише переможець.

Матчі основного раунду Ліги чемпіонів з футзалу відбудуться 27 жовтня – 1 листопада.

Нагадаємо, на початку червня ХІТ вчетверте поспіль став чемпіоном України з футзалу, обігравши у фінальній серії Атлетик Футзал.