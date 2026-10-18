Ми можемо це зробити: лідер збірної України Чернявський озвучив задачу ХІТа в Лізі чемпіонів

Капітан київського ХІТа Ігор Чернявський заявив, що перед командою стоїть завдання вийти з групи Ліги чемпіонів з футзалу.

Про це він сказав у коментарі Чемпіону.

Водночас універсал додав, що ХІТу не пощастило із жеребом – дісталися дуже сильні опоненти. Суперниками чинних чемпіонів України стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд.

"Нам вже не вперше такі групи випадають. Могли бути й легше (суперники – прим.), але це все ж Ліга чемпіонів, де грають найкращі команди з Європи. Тому все нормально. Я вважаю, що все одно все залежатиме від нас – від того, як ми зіграємо. У нас є завдання вийти з групи, і я думаю, що ми можемо це зробити. Перш за все завдання – вийти з групи, продовжити свій шлях у Лізі чемпіонів. Звичайно, ми розуміємо, якщо наша позиція буде вищою у групі, то в наступному етапі ми можемо опинитися серед сіяних команд".

ХІТ зіграє свої матчі в Нідерландах на майданчику Тайгерс Рурмонд. Проте до старту в Лізі чемпіонів "кабельники" підходять на тлі сенсаційної поразки СкайАпу в київському дербі.

До того ж, за попередні 6 матчів Екстра-ліги кияни двічі зіграли внічию. Чернявський вважає, що у команди ще є час виправити помилки, через які ХІТ втрачав очки у чемпіонаті України.

"Наразі вважаю, що наша гра бажає кращого та більш впевнених дій. Втрати очок – це лише наша провина. Я вважаю, що ще є час прибрати ці помилки, ми над цим працюємо. Тобто так, зараз важкувато. Ми розуміємо, що у Лізі чемпіонів нам не будуть пробачати те, що пробачають тут в Екстра-лізі. Звичайно, ми розуміємо, з ким будемо грати. І все це потрібно прибрати якомога швидше".

Також капітан ХІТа сподівається, що до старту групового етапу в Лізі чемпіонів може повернутися травмований універсал збірної України Андрій Мельник.

Для виходу у плейоф ХІТу необхідно фінішувати у топ-3 своєї групи. Зауважимо, що чемпіонати Іспанії та Португалії є одними з найсильніших у світі. Чинним чемпіоном ЛЧ є португальський Спортинг, а до цього тричі поспіль тріумфувала іспанська Пальма Футзал.

Розклад матчів ХІТа в Лізі чемпіонів

28 жовтня: 18:00 Бенфіка – ХІТ

18:00 Бенфіка – 29 жовтня: 21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

21:30 Тайгерс Рурмонд – 31 жовтня: 18:00 ХІТ – Ель-Посо

Нагадаємо, минулого сезону ХІТ вперше в історії вийшов у плейоф ЛЧ, посівши першое місце в групі, де потрапив саме на Пальму Футзал, яка й вибила "кабельників" у 1/8 фіналу. До того ж, іспанці знову дійшли до фіналу, однак поступилися Спортингу 0:2.

Перш ніж вирушити на матчі ЛЧ Чернявський, а також Владислав Первєєв, Євгеній Жук та Олександр Кравець відправилися до збірної України. 16 жовтня команда розписала мирову у спарингу з Латвією, а 20 жовтня зіграє перший матч кваліфікації чемпіонату світу 2028 проти Естонії.

Україна потрапила до групи 9, де суперником також буде команда Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік. Для виходу в наступну стадію відбору треба фінішувати першими, або опинитися серед найкращих других місць.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).