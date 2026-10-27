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Терентьєв: Для мене честь – представляти Атлетик Футзал в Лізі чемпіонів

Микола Дендак — 27 жовтня 2026, 20:00
Терентьєв: Для мене честь – представляти Атлетик Футзал в Лізі чемпіонів
Атлетик Футзал

Один з лідерів Атлетик Футзал Ілля Терентьєв поділився своїми очікуваннями від команди у Лізі чемпіонів з футзалу. Він вважає, що "атлетам" дісталася дуже конкурентна група.

Про це Терентьєв сказав у коментарі Чемпіону.

"Сподіваюся, що у нас будуть великі шанси пройти. Група дуже конкурентна. Я вважаю, що на цій стадії, на якій ми опинились вперше – для нас буде викликом, як ми себе покажемо, особисто свою гру. Думаю, що всі команди приблизно одного рівня, хоча можна виділити Лозницю та Хрудім. У них більше досвіду таких ігор", – сказав гравець.

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Також Терентьєв додав, що відчуває велику відповідальність перед стартом Ліги чемпіонів та щасливий представляти Україну в найголовнішому турнірі Європи.

"Я хочу зіграти з усіма. Для мене честь буде представляти Атлетик Футзал, Україну, місто Дніпро в Лізі чемпіонів. А проти кого – то вже неважливо. Хочеться з усіма показати свої найкращі якості.

Переживань як таких немає, але є відчуття великої відповідальності. А все інше вирішить паркет".

Водночас гравець пояснив важкий старт сезону для Атлетика. Команда з Дніпра програла 5 з 8 матчів Екстра-ліги, зокрема, 3 останні. Терентьєв пов'язує це з раптовою зміною тренера, що відбулася у вересні.

"Зміна тренерського штабу дала про себе знати. Не може все це так безболісно пройти для команди. Десь знаходили в собі сили, десь не вистачало нам реалізації. Але ми рухаємося в правильному напрямку, настрій в команді бойовий, як і завжди.

Завжди прагнемо грати лише на перемогу. Тому ніяких розчарувань. Чемпіонат у нас зараз досить рівний, кожен може грати з кожним, про це свідчить турнірна таблиця", – пояснив Ілля.

Нагадаємо, Тренерський штаб на чолі з Олександром Кабаненком покинув колектив після поразки від Сокола (4:7) у другому турі чемпіонату. Причиною, за нашою інформацією, став конфлікт між тренером та гравцями.

Замість нього Атлетик очолив 41-річний фахівець Денис Овсянніков. Саме він готує колектив до дебютного виступу в Лізі чемпіонів. "Атлети" гратимуть проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець.

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Окрім Атлетика у Лізі чемпіонів виступатиме також чемпіон України ХІТ, який потрапив у групу 4 шляху А. Суперниками будуть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Матчі проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

Розклад матчів Атлетика та ХІТа в Лізі чемпіонів

28 жовтня:

  • 18:00 Бенфіка – ХІТ
  • 18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

  • 18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)
  • 21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

  • 18:00 ХІТ – Ель-Посо
  • 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Минулого сезону ХІТ вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, 3-разового чемпіона ЛЧ. Тоді ж в ЛЧ виступав Київ Футзал (зараз СкайАп), який потрапив у одну групу з ХІТом – до плейоф виходила одна команда.

Раніше своїми очікуваннями від ЛЧ поділилися лідери ХІТа Євгеній Жук, Ігор Чернявський та Владислав Первєєв. Гравці "кабельників" вважають, що їм дісталася дуже сильна група.

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