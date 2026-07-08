Первєєв – про суперників ХІТа у Лізі чемпіонів: Сильна група, будуть непрості ігри
Владислав Первєєв
ФК ХІТ
Гравець київського ХІТа Владислав Первєєв ексклюзивно для "Чемпіона" прокоментував результати жеребкування футзальної Ліги чемпіонів.
"Сильна група, будуть непрості ігри. Чемпіон Португалії, срібний призер Іспанії та чемпіон Нідерландів – думаю, більше нічого не треба додавати. Жеребом задоволений. Ми для того і перемагаємо в Україні, щоб грати проти топових європейських команд", – сказав Первєєв.
Попри високий рівень суперників, у ХІТі не збираються змінювати підхід до турніру. Київська команда налаштовується рухатися поступово та розглядати кожен наступний матч як окреме завдання.
"У ХІТа ціль – перемагати в кожному матчі. Це стосується як поєдинків у чемпіонаті чи Кубку України, так і Ліги чемпіонів. Тому все поступово, від матчу до матчу", – додав футзаліст.
Нагадаємо, чемпіон України потрапив до групи 4 шляху А, де зіграє проти португальської Бенфіки, іспанського Ель-Посо Мурсії та нідерландського Тайгерс Рурмонд.