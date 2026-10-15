ХІТу завжди такі групи дістаються: Жук – про суперників у Лізі чемпіонів та важкий старт сезону

Лідер київського ХІТа Євгеній Жук вважає, що команді дісталася дуже важка група в Лізі чемпіонів.

Про це він сказав у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Кабельники" потрапили у групу 4 шляху А. Суперниками чинних чемпіонів України стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд.

"ХІТу завжди такі групи дістаються. По факту, так, дуже сильна група. Віцечемпіони топових країн, чемпіони Нідерландів, де 4-5 гравців збірної Марокко, яка йде в топ-6 рейтингу ФІФА. Ще й граємо в них. Тобто це дуже тяжка група. Але це не означає нічого. Ми готуємось, у нас є задачі, які ми повинні виконувати. Ми приймаємо бій".

ХІТ зіграє свої матчі в Нідерландах на майданчику Тайгерс Рурмонд. Проте до старту в Лізі чемпіонів ХІТ підходить у ненайкращій формі.

За 7 турів Екстра-ліги кияни двічі зіграли внічию, а напередодні сенсаційно поступилися СкайАпу в київському дербі. Жук вважає, що команда зможе виправити свої помилки до матчів ЛЧ.

"Ще є час. Головне – набирати. Ми готуємося, я думаю, ті помилки, які в нас були та є – ми будемо виправляти й рухатися в правильному напрямку в плані своєї форми".

Також гравець збірної України оцінив власну форму. Наразі у Жука 4 голи, забиті у двох матчах.

"У мене завжди початки такі. В мене ніколи не було, що я на початку дуже багато забивав. Це дуже схожа ситуація, як і з формою команди. Головне – набирати. Щоб не було такого, що дуже гарно почав, і потім пішло все вниз. Краще не дуже добре розпочати, щоб потім йти уверх і додавати".

Для виходу у плейоф ХІТу необхідно фінішувати у топ-3 своєї групи. Однак вище місце дасть кращий жереб у плейоф.

Розклад матчів ХІТа в Лізі чемпіонів

28 жовтня: 18:00 Бенфіка – ХІТ

18:00 Бенфіка – 29 жовтня: 21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

21:30 Тайгерс Рурмонд – 31 жовтня: 18:00 ХІТ – Ель-Посо

Зауважимо, що чемпіонати Іспанії та Португалії є одними з найсильніших у світі. Чинним чемпіоном ЛЧ є португальський Спортинг, а до цього головний клубний турнір тричі поспіль вигравала іспанська Пальма Футзал.

Нагадаємо, саме Пальма Футзал вибила ХІТ минулого сезону Ліги чемпіонів у першій стадії плейоф. До того ж, іспанці знову дійшли до фіналу, однак поступилися 0:2.

Перш ніж вирушити на матчі ЛЧ Жук, а також Владислав Первєєв, Ігор Чернявський та Олександр Кравець зіграють два матчі за збірну України. 16 жовтня національна команда проведе спаринг з Латвією, а 20 жовтня протистоятиме Естонії у першій грі кваліфікації чемпіонату світу 2028.

Україна потрапила до групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані на 2027 рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024 році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію (7:1).