Результати кажуть самі за себе: Косенко – про виступ ХІТа та Атлетика в Лізі чемпіонів

Головний тренер збірної України задоволений виступом українських команд ХІТа та Атлетика Футзал в Лізі чемпіонів.

Про це він сказав у коментарі Чемпіону.

"Я думаю, що результати кажуть самі за себе. Після двох турів ХІТ вже здобув путівку в наступний етап, Атлетик має непогані шанси перед останньою грою, тут важко щось додати. Все добре, показали результат. Не без проблем, як і очікувалося – було важко, ніхто не очікував легкої прогулянки. Але молодці, обидві команди витримали цей тиск і з боку суперника, і психологічний та здобули перемоги", – сказав наставник.

Щодо дніпрян Косенко не готовий давати прогноз, адже невідомо з яким настроєм на вирішальний матч вийдуть суперники – сербська Лозниця. Однак спеціаліст додає – найголовніше те, що прохід далі залежатиме від самого Атлетика.

"Для Атлетика все вирішиться в останньому турі. Я сподіваюся, що вони не зациклилися, що оця близкість успіху додасть їм ще більше впевненості, а не навпаки, скує їхні дії. Будемо вболівати. Тут важко щось прогнозувати, бо для Лозниці гра вже нічого не вирішує, і не зрозуміло, як саме суперник буде налаштовуватися. Чи вони будуть прагнути перемогти, якось реабілітуватися перед фанатами. На них вже нічого тиснути не буде – будь-що може бути. Але головне, що все залежить від самого Атлетика та від їхньої впевненості, налаштування. Їм самим треба правильно налаштуватися та докласти максимум зусиль, щоб зробити останній крок", – вважає Косенко.

Що ж до киян, то підопічні Сергія Журби вже забезпечили собі вихід у плейоф, однак останній матч також буде важливим для коменди у контексті боротьби за 1-2 місця групи, які у плейоф дадуть більш слабкого суперника.

"ХІТ головну задачу вже виконав – пройшов далі. Але тут дуже важливий момент 1-2 місця, щоб бути серед сіяних команд – тоді наступний суперник може бути легшим. Це вже буде трохи інша історія. Думаю, хлопці це розуміють і теж зроблять усе можливе, щоб в майбутньому отримати легшого суперника".

У першому турі обидва колективи не зуміли здобути перемоги. ХІТ втратив перевагу в 3 м'ячі над зірковою Бенфікою (4:4), Атлетик же розписав мирову з чеським Хрудімом (3:3).

Однак у другому турі обидва колективи синхронно здобули перемоги – "кабельники" здолали господарів Тайгерс Рурмонд, Атлетик переміг у матчі проти австрійського Атлетика.

"Нічия у першому турі в обох? Давайте сприймати те, що вже є, а не рахувати те, що могло би бути. Могло бути й гірше. Тому маємо 4 залікові бали в обох команд. Я взагалі не люблю, коли починають рахувати, що могло бути. Що швидше вони забудуть – тим легше їм буде налаштуватися на наступну гру. Думки "якби виграли – то вже б вийшли" – це зайві думки, так вже не буде. Це тільки гірше може зробити. Інакше вже не буде. Їм треба налаштовуватися на останню гру. От і все. Що в однієї, що в іншої команди все могло бути як краще, так і гірше, тому давайте будемо об'єктивні та сприйматимемо все так, як вже є".

Зауважимо, що наприкінці матчу проти Бенфіки ХІТ забив переможний гол, але арбітри взяття воріт не зарахували. Косенко вважає, що в тому епізоді просто завершився час поєдинку.

"Наскільки я розумію – час вийшов. Все інше вже обговорювати нема сенсу. Таких випадків в історії не один і не два. Я нічого в цьому випадку не додам – був гол чи ні я не знаю. Це тільки судді вирішують. Первєєв сказав, що час ще був? Якби він зарахував гру рукою, то пробивався би 10-метровий. Тому зарахували, що вже закінчився час – бо далі закінчилась гра. Якби було щось інше – то було б продовження гри", – пояснив Косенко.

В останньому турі Атлетик зіграє проти Лозниці. Суперником за перше місце у групі є Хрудім, який наразі випереджає "атлетів" за різницею забитих і пропущених голів. Він свій матч також зіграє 31 жовтня, однак кількома годинами раніше.

Того ж дня останній матч у своїй групі проведе і київський ХІТ, який зустрінеться з іспанським Ель-Посо. Для того, аби завершити групу на другому місці киянам достатньо буде й нічиєї. Поразка ж майже гарантовано опустить клуб на 3 місце.