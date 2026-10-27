Хочемо виграти кожен матч: президент Атлетика поставив амбітну ціль в Лізі чемпіонів

Один з президентів Атлетика Футзал Олександр Куцик заявив, що поставив перед командою ціль виграти кожен матч в Лізі чемпіонів з футзалу.

Про це він сказав у коментарі Чемпіону.

"Атлети" гратимуть проти чеського Хрудіма, австрійського Атлетика Футзал та сербської Лозниці-Град 2018. Поєдинки пройдуть у Сербії, а до плейоф пройде лише переможець.

"Я казав уже, м'яч круглий, поле рівне. Їх 5, нас 5. Поїдемо, подивимося, як грають інші команди. Побачимо свої слабкі місця, побачимо їхні. Будемо намагатися використати їхні слабкості. Просто поїхати та не поставити собі за мету виграти кожен матч – то якого ми туди їдемо? Звісно, ми будемо битися в кожному матчі, і хочемо виграти кожен матч. А виграємо чи ні – слідкуйте, дивіться наші соцмережі, трансляції. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Якщо є можливість – приїжджайте у Сербію, місто Лозниця, та вболівайте наживо. Бо ми плануємо привезти з Дніпра солідну підтримку", – сказав Куцик.

Окрім Атлетика у Лізі чемпіонів виступатиме також чемпіон України ХІТ, який потрапив у групу 4 шляху А.

Суперниками "кабельників" стануть португальська Бенфіка, іспанський Ель-Посо та нідерландські Тайгерс Рурмонд. Матчі проходитимуть в Нідерландах, до плейоф пройдуть 3 клуби.

28 жовтня:

18:00 Бенфіка – ХІТ

18:30 Атлетик Футзал – Хрудім

29 жовтня:

18:30 Атлетик Футзал (Австрія) – Атлетик Футзал (Україна)

21:30 Тайгерс Рурмонд – ХІТ

31 жовтня:

18:00 ХІТ – Ель-Посо

– Ель-Посо 21:30 Лозниця-Град 2018 – Атлетик Футзал

Для Атлетика цей виступ в Лізі чемпіонів стане дебютним. ХІТ вже виступав у єврокубку, зокрема, минулого сезону вперше в історії пройшов у плейоф, де вилетів від іспанської Пальми Футзал, 3-разового чемпіона ЛЧ.

Раніше своїми очікуваннями від ЛЧ поділилися лідери ХІТа Євгеній Жук, Ігор Чернявський та Владислав Первєєв.