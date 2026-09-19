Директор Баварії розкритикував Ямала через самовпевнену заяву про Золотий м'яч-2026

Технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль негативно висловився щодо останньої заяви Ламіна Ямала, який самовпевнено сказав, що заслуговує виграти Золотий м'яч-2026.

Його цитує Goal.

За словами представника німецького клубу, найкращі у світі футболісти – це ті, які не повинні робити жодних реклам навколо себе чи агітацій.

"Має бути якась агітація. Найкращі — це ті гравці, які не потребують агітації", – заявив Еберль.

Раніше це висловлювання вінгера Барселони розкритикував колишній захисник "блаугранас" Абелардо Фернандес.

Водночас президент каталонського клубу Жоан Лапорта, головний тренер команди Ганс-Дітер Флік та спортивний директор Деку переконані, що саме 19-річний правий вінгер повинен виграти цю індивідуальну нагороду у 2026 році.

Найбільшими конкурентами Ламіна є Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) та Гаррі Кейн (Баварія). Також чимало людей нагороду віддають капітану Інтер Маямі Ліонелю Мессі.

Торік нагороду здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле (1380 балів). Натомість Ямал посів друге місце за підсумками голосування (1059 очок).

Додамо, що церемонія нагородження ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026.