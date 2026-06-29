Оуен: Кейн вже давно переріс Бундеслігу

Легендарний ексфорвард збірної Англії Майкл Оуен вважає перехід у Баварію невдалим кар'єрним рішенням Гаррі Кейна.

Слова володаря Золотого м'яча-2001 наводить Bayern & Germany.

"Я обожнюю Гаррі Кейна. Без жодних вагань називаю його найкращим центрфорвардом в історії збірної Англії. Він – найкращий завершувач атак у світовому футболі, без жодних сумнівів. Єдине, що мені не подобається в історії Гаррі, – це його перехід до Баварії. Якщо говорити про його рівень, то він уже давно переріс Бундеслігу.

Я почав набагато більше стежити за чемпіонатом Німеччини через Гаррі й можу сказати, що, окрім Баварії, рівень ліги дуже посередній. Тиждень за тижнем він виступає за команду, яка домінує у володінні м'ячем, контролює хід гри й створює безліч моментів. Звісно, він забиває. Але я й досі вважаю, що стати найкращим бомбардиром в історії АПЛ було б значно вагомішим досягненням. Він цього заслуговував. Крім того, після завершення контракту з Тоттенгемом міг обирати будь-який клуб", – заявив легендарний форвард.