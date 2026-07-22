Колишня дівчина зірки збірної Франції заявила, що футболіст не бачиться з донькою та не хоче платити аліменти

Вінгер Баварії Майкл Олісе опинився в центрі одного з найгучніших особистих скандалів цього літа. Колишня дівчина футболіста Фатіма Зонбрішер дала резонансне інтерв'ю німецькому виданню BILD, у якому розповіла про їхні стосунки та спільну дитину.

За словами жінки, вони з Олісе перебували у стосунках близько двох років, а розійшлися лише за кілька тижнів до того, як вона дізналася про вагітність. Нині їхній доньці Алії Нур уже 20 місяців.

Раніше в соцмережах уже з'являлися нібито особисті переписки футболіста та заяви про те, що він має дитину. Тоді багато хто сприйняв це як спробу привернути увагу до популярного гравця. Однак тепер BILD повідомляє, що ознайомилося з документами, які, за даними видання, підтверджують батьківство Олісе, зокрема з результатами ДНК-тесту та документом про його офіційне визнання.

Фатіма стверджує, що, попри це, футболіст жодного разу не зустрічався з донькою після її народження, а всі контакти між сторонами відбуваються виключно через адвокатів.

"Мене вражає, наскільки байдужим може бути ставлення до власної дитини", — заявила жінка.

Вона також висловила невдоволення сумою аліментів, яку, за її словами, спочатку запропонували представники Олісе. За словами Зонбрішер, мова йшла про 836 євро на місяць, а згодом пропозицію збільшили до 2 тисяч євро. Вона назвала ці суми недостатніми та заявила, що з моменту народження дитини жодної фінансової допомоги не отримувала.

Крім того, жінка стверджує, що один із юристів футболіста навіть порадив їй купувати дитині одяг у секонд-хенді.

Втім, сторона Майкла Олісе категорично заперечує озвучені звинувачення. Представники футболіста заявили, що їхній клієнт відкритий до врегулювання питання аліментів у законний спосіб.

Читайте також : Фото Зрадив на очах у дітей: колишня дружина легендарного футболіста назвала причину їхнього розлучення

За їхньою версією, саме Фатіма вимагала близько 60 тисяч євро щомісяця, однак не змогла домогтися цього через французькі суди. Також адвокати стверджують, що Олісе був готовий виплачувати суму, яка суттєво перевищує встановлений німецьким законодавством мінімум, хоча точний розмір запропонованих виплат вони не розкрили. Сам Майкл наразі публічно не коментував ситуацію.

Раніше повідомлялося, що колишня коханка Бекхема розповіла нові деталі про стосунки з іменитим футболістом.