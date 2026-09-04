Організатори Золотого м’яча внесли зміни в критерії оцінки футболістів

Організатори Золотого м'яча опублікували оновлені критерії, якими повинні керуватися журналісти, які братимуть участь у голосуванні.

Про це повідомляє пресслужба нагороди.

"Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним", – сказано в повідомленні організаторів.

Таким чином, порівняно з минулими роками з'явилося формулювання "вирішальні". Це означає, що важливим критерієм стануть виступи гравця саме у ключових матчах.

У 2026 році Золоти' м'яч буде вручений в ювілейний, 70-й раз. Цього року нагорода буде вручена не у Парижі, а в Лондоні, що є даниною пам'яті першому володарю Золотого м'яча, Стенлі Меттьюза. Церемонія відбудеться у понеділок, 26 жовтня.

Список претендентів на Золотий м'яч-2026 буде оприлюднено 8 вересня.

Раніше головний тренер Реала Жозе Моурінью розповів, хто, на його думку, повинен виграти Золотий м'яч-2026.