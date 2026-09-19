Лідер ПСЖ назвав гравця, за якого проголосував би у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Лівий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія розповів, що віддав би голос у голосуванні за Золотий м'яч-2026 своєму одноклубнику Усману Дембеле.

Його цитує Goal.

Грузинський футболіст відзначив лідерські якості нападника збірної Франції, пригадавши реалізований пенальті Усмана у фіналі Ліги чемпіонів-2025/26 у ворота лондонського Арсенала (4:3).

"Я проголосував би за Усмана. Його здатність вести команду за собою та його вирішальні дії надзвичайно важливі для нас, і ми дуже раді, що він у нас є. Це гравець, якого неможливо зупинити, коли він іде з м'ячем. Пенальті, який він забив проти Арсенала, був знаковим моментом. У той момент він продемонстрував неймовірну, майже дивовижну впевненість", – сказав Хвіча.

Дембеле виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2025-му. Усман нещодавно теж виділив трійку фаворитів на ЗМ-2026.

Цікаво, що колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро запевняв, якби у 2026 році не відбувся чемпіонат світу, то Кварацхелія міг би стати володарем Золотого м'яча.

Відзначимо, що серед потенційних володарів ЗМ-2026 найбільше називають Гаррі Кейна, Ліонеля Мессі, Ламіна Ямала та Кіліана Мбаппе. Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.

Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026, а організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів.