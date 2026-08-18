Екзірка Баварії та переможець ЛЧ дебютував у 9-й лізі Німеччини: забив гол, але пропустив сім

Колишній захисник Баварії та збірної Німеччини Ніклас Зюле несподівано змінив елітний футбол на дев'ятий дивізіон Німеччини, і свій дебют провів максимально яскраво.

30-річний футболіст, який у 2020 році став переможцем Ліги чемпіонів із Баварією, після завершення професійної кар'єри приєднався до місцевого Тіфенбаха. Після 13 років у професійному футболі Зюле вирішив грати просто заради задоволення.

У дебютному матчі він навіть вийшов не на звичній позиції центрального захисника, а зіграв у центрі поля та фактично в нападі. Експеримент виявився успішним особисто для Нікласа – він забив головою.

Щоправда, команда Зюле не змогла порадувати результатом і поступилася супернику з розгромним рахунком 2:7.

Після матчу футболіста запитали, чи отримав він задоволення від гри. Зюле з гумором відповів:

"Стільки ж, скільки приносить задоволення 7:2".

При цьому колишній гравець Баварії не прагнув зайвої уваги після матчу та відмовився від інтерв'ю. Водночас він охоче фотографувався та роздавав автографи дітям і вболівальникам.

Раніше Зюле пояснював своє рішення грати на такому рівні тим, що після 13 років професійного футболу хоче сприймати цю гру зовсім інакше – без бізнесу, грошей і тиску, а просто грати з друзями та отримувати задоволення від футболу.

Зазначимо, що протягом кар'єри Ніклас Зюле грав за Гоффенгайм, Баварію та дортмундську Боруссію. З мюнхенцями він здобув 14 трофеїв, зокрема, ставав переможцем Ліги чемпіонів.

За збірну Німеччини захисник провів 49 матчів. У складі Бундестім вигравав Кубок конфедерацій.