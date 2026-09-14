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Мессі такого ніколи не говорив: ексзахисник Барселони розніс Ямала після заяви про Золотий м'яч

Софія Кулай — 14 вересня 2026, 12:25
Мессі такого ніколи не говорив: ексзахисник Барселони розніс Ямала після заяви про Золотий м'яч
Ламін Ямал
Getty Images

Колишньому центральному захиснику збірної Іспанії та Барселони Абелардо Фернандесу не сподобалося останнє висловлювання Ламіна Ямала про те, що він заслуговує на Золотий м'яч-2026.

Його слова передає AS.

Він вважає, що правий вінгер каталонського клубу може так оцінювати свої шанси, але публічно про них не говорити.

"Ти можеш так думати, але не можеш цього говорити. Я так не думаю, бо це виставляє тебе не в найкращому світлі", – сказав дворазовий чемпіон Іспанії

На його думку, 19-річний зірковий футболіст міг висловитися значно стриманіше, навівши у приклад Ліонеля Мессі.

"Ти можеш думати про це і сказати: "Я можу бути серед головних кандидатів", але ніколи не знаєш, кому дістануться ці нагороди. Мені не сподобалося те, що сказав Ламін. Я ніколи не чув, щоб Мессі, який був богом футболу, говорив таке", – заявив Абелардо.

Також він зізнався, що йому не сподобалося останнє інтерв'ю форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе, який також високо оцінив свої шанси на ЗМ-2026.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте та наставник Барселони Ганс-Дітер Флік вважають саме Ямала одним із головних фаворитів на індивідуальну нагороду. А от колишній нападник лондонського Арсенала Тьєррі Анрі переконаний, що тріумфатором ЗМ-2026 повинен стати Мбаппе.

Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026, а організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. Торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.

Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн.

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