Каземіро припустив, чи може Мессі виграти Золотий м'яч-2026

Опорний півзахисник Інтер Маямі Каземіро розповів, що Ліонель Мессі досі є найкращим у світі за понад місяць до церемонії вручення Золотого м'яча-2026.

Його цитує ESPN.

За словами бразильця, Лео довів свій високий рівень на чемпіонаті світу-2026 та зараз показує його у МЛС. 17 вересня Мессі переміг у Кубку Кампеонес-2026.

"Він досі найкращий. Він довів це на чемпіонаті світу й досі доводить це у МЛС. Шанси Мессі виграти Золотий м'яч? Ми знаємо, що з ним це можливо, і він довів це на чемпіонаті світу. Але не мені про це говорити. Коли граєш з одноклубником, завжди хочеш, щоб він переміг, але це вирішуватимуть люди під час голосування. Я лише бажаю йому удачі. Але я хочу, щоб люди побачили, що він зробив на чемпіонаті світу, а це дуже важливо", – сказав Каземіро.

Раніше співвласник Інтера Девід Бекхем і головний тренер команди Кілі Гонсалес переконані, що ЗМ-2026 заслуговує виграти зірковий аргентинець.

У сезоні-2025/26 Ліонель відзначився 23 голами та 14 асистами у 27 іграх за американський колектив. Також зі збірною Аргентини дістався фіналу чемпіонату світу-2026, у якому програв Іспанії (0:1). На Мундіалі Мессі забив 8 м'ячів і віддав 4 гольові передачі у 8 матчах.

Напередодні Лео отримав виклик до "альбіселесте" на найближчі поєдинки, де попрощається з національною командою.

Додамо, що церемонія нагородження ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026.